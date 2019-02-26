رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة الدبلومات الفنية 2019 الصناعي .. التجاري .. الزراعي .....

رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة التعليم الفني بدأت في الاستعداد مبكرا لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2018/2019 “الدور الأول” فمن المقرر إجراء امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي في شهر مايو 2019 وسنتابع معكم جميع التفاصيل الخاصة بالاستعداد لامتحانات هذا العام من خلال إضافة كل جديد على هذا التقرير الهام والخاص بامتحانات الدبلومات الفنية التالية دبلوم صناعي

دبلوم زراعي

دبلوم تجاري

دبلوم مدارس التمريض

دبلوم المدارس الفندقية .

وقد استعد جميع القائمين على أمر التعليم الفني بكل السبل حتى يكون الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية بطريقة مريحة وسهلة لطلات التعليم الفني، فقد تم رفع كفأة المواقع الإلكترونية التي سيتم الاستعلام ومعرفة النتائج من خلالها، ويمكن الاستعلام عن الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية من خلال رابط بوابة الثانوي الفني بوابة التعليم الفني بوابة التعليم الفني