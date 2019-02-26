مصر: تطورات جديدة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019

قررت وزارة التربية والتعليم في مصر، اليوم الثلاثاء، أن تبدأ خلال الأسبوع الجاري إجراء مقابلات واختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة، للمعلمين فى الإدارات والمديريات التعليمية بعد تجهيز مراكز للاختبارات للمعلمين المتقدمين.

وأكدت الوزارة، أن الاختيارات تعقد من خلال لجان مشكلة فى المديريات التعليمية والإدارات ، على أعلى مستوى لإجراء المقابلات للمتقدمين على أن تعقد تلك الاختبارات فى التخصصات المختلفة للمتقدمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انتهاء فترة قبول أوراق المتقدمين للمسابقة الاثنين الماضي، فى الإدارات والمديريات المختلفة، وفي جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار المتعلقة بنتائج المسابقة، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة. وفق "اليوم السابع"