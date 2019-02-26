تراند اليوم : استخراج نتائج السنة التحضيرية 26-2-2019 للكليات الطبية

تهانينا لجميع الطلبة والطالبات بالكليات الطبية الناجحين في امتحانات السنة التحضيرية للعام 2019 ، والتي ظهرت نتائجهم رسميا .

فقد أصدرت قبل قليل نتائج اختبارات (مقرر الفيزياء) الفصل الاول للسنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الدراسي 2018-2019 لجميع الطلاب والطالبات الكليات الطبية الذين تقدموا لخوض اختبارات مقرر الفيزياء للعام 2019 .

نتائج السنة التحضيرية 2019 مقرر الفيزياء من خلال الرابط التالي .

يذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي في سوريا أصدرت في وقت سابق ، كافة نتائج اختبارات الفصل الاول للسنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الدراسي 2018-2019 للمقررات(بيولوجيا الخلية-اللغة الانكليزية1-تاريخ العلوم الطبية) .

وبامكانكم قرائنا الكرام متابعة واستخراج نتائج اختبارات الفصل الاول للسنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الدراسي 2018-2019 للمقررات(بيولوجيا الخلية-اللغة الانكليزية1-تاريخ العلوم الطبية) من خلال الرابط التالي .