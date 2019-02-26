طبيب مايكل جاسكون يكشف حقيقة صادمة عنه

أكد طبيب مايكل جاكسون كونراد موراي، أن المطرب العالمي الملقب بـ"ملك البوب" تعرض للاغتصاب في مرحلة الطفولة"، قائلا: "جاكسون أخفى هذا السر دون أن يحدد من اعتدى عليه".

ويوضح الطبيب في كتابه الجديد" تفاصيل قاتمة عارية من حياة ملك البوب"، أن مايكل أخبره بأنه "ضحية اعتداء جنسي". "وفق سبوتنك"

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، قال جاكسون: "يتحدث الجميع عن حقيقة تعرضي للضرب من قبل والدي، وكيف قيل لي بأنني قبيح. أوافق على أن كل هذا يحدث للأطفال، ولكنهم لا يتعرضون للاعتداء الجنسي".

وكان الطبيب الذي سجن لمدة أربع سنوات بتهمة القتل غير العمد لمايكل جاكسون، قد كشف أنهم كانوا يتبعون إجراءات غريبة قبل نوم النجم، "لمنعه من تلطيخ سريره"، كاشفا أن مايكل تناول جرعة الدواء التي قتلته بنفسه، حيث انتظر مغادرته للغرفة، وحقن نفسه بالدواء أسفل ركبته.

يشار إلى أنه تناول مايكل جاكسون أدوية لتقليص حجم البروستاتا لمساعدته على التبول بسهولة أكبر، ولكن معاناته من سلس البول استمرت.