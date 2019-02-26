مسلسل ابو العروسة الحلقة 100 غموض في موقف عبير

أكدت الفنانة المصرية نرمين الفقي، إن مسلسل "أبو العروسة" الذي يعرض حالياً على قناة دي ام سي، قد نجح في إعادة الدراما الاجتماعية المصرية إلى المكان الطبيعي لها، وذلك عقب غزو المسلسلات التي تشجع على العنف خلال الفترة الأخيرة.

الحلقة ستتوفر الساعة الثامنة مساء

وأضافت الفقي، "إن المسلسل يسعى إلى لم شمل الأسرة، وعودة الأجواء العائلية التي أصبحنا نفتقدها، لافتة إلى تلقيها ردود فعل هائلة عن مشهد بكائها بعد معرفتها بزواج جابر عليها، وفق تسلسل الأحداث، حيث أكدت أن المشهد آلمها نفسياً لما يتضمنه من مشاعر جياشة، على حد وصفها.

وشارك في بطولة مسلسل “أبو العروسة” بجزئيه الأول والثاني، الفنان سيد رجب وسوسن بدر وولاء الشريف ومحمود حجازي ورانيا فريد شوقي وكارولين عزمي وميدو عادل، من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، علاوة على مشاركة كوكبة منالوجوه الجديدة في الدراما المصرية.