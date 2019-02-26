تراند اليوم : خبر وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي “الحقيقة الكاملة”

عمليات بحث مكثفة عبر محركات جوجل عن الحالة الصحية للداعية السوري الشهير الدكتور محمد راتب النابلسي ، وحقيقة خبر وفاة النابلسي ، بعدما أطلقت صفحة اخبارية خبر يفيدي بوفاة الداعية محمد راتب النابلسي بعد صراع طويل مع المرض، وبعد تدهور وضعه الصحي .

الأمر الذي شكل ضجة كبير من قبل متابعي الشيخ ، مما دفعهم يتسائلون عن حقيقة خبر الوفاة ، والحالة الصحية له .

كما وعلق الداعية محمد راتب النبابلسي على خبر وفاته “لقد مت أربع مرات” ، جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية له نفى من خلالها الأخبار المتناقلة عن خبر وفاته ، مؤكدً أنه لا يزال بصحة جيدة ويتابع برنامجه الدعوي ، وطالب من جميع وسائل الاعلام لضرورة التأكد قبل نشر أي خبر.