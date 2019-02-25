فنانات تزوجن برجال اصغر منهن عمرًا.. تعرف عليهن

تسبب فارق السن بين الفنانات وأزواجهن جدلا كبيرا في العالم العربي، وهناك فنانات كثر خاضوا غمار هذه التجربة والشراكة الاجتماعية، دون أن يلتفتن لما يترتب على هذا القرار من جدل كبير لدى الجمهور العربي بشكل عام.

الفنانة الراحلة فاتن حمامة تكبر الممثل الراحل عمر الشريف بعام واحد، حيث أنها ولدت عام 1931 بينما هو ولد عام 1932.

أما الفنانة سعاد حسني كانت تكبر الفنان زكي فطين عبد الوهاب 18 عامًا، وقال فطين عن هذا الزواج : "تزوجت سعاد حسني، في الثمانينيات عندما كان عمري 25 عامًا وكان عمرها 43 عامًا، لكن زواجنا لم يدم طويلا، فبعد عدة أشهر قررنا الانفصال ووصفنا هذه التجربة بـ"تجربة غير متكافئة".

من جهتها، تزوجت الممثلة تحية كاريوكا من الممثل رشدي أباظة، وكانت تكبره بـ7 أعوام، واستمر زواجهما ما يقرب من 3 سنوات.

كما لحت بالركب الفنانة سمية خشاب، حيث أنها تكبر زوجها الفنان أحمد سعد بـ 15 عامًا حيث انها ولدت عام 1966 بينما هو ولد عام 1981.