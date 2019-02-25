شاهد: جديد تامر عاشور في ألبومه "أيام"

نشر الفنان تامر عاشور، عبر حسابه على يوتيوب، الإعلان الدعائي لأغنية "من غير ما احكيلك"، من ألبومه الجديد "أيام"، المقرر طرحه نهاية شهر فبراير الجاري، ليصبح ثالث "برومو" يتم طرحه من أغاني الألبوم.

والأغنية، من كلمات جمال الخولي وألحان محمد النادي وتوزيع النابلسي. "بحسب موقع في الفن".

في وقت سابق، نوه الفنان عاشور، إلى أنه سيطرح 3 بروموهات لأغنياته التي تم تصويرها بطريقة الفيديو، والبرومو الذي سيحصد أكبر عدد مشاهدة وأكبر طلب من الجمهور سيتم طرحه أولا، وبعدها سيتم طرح الأغنيتين المتبقيتين على فترات متباعدة، ومع مناسبات أخرى.

وأشار الفنان عاشور، إلى أن الفيديو كليب الأول سيتم طرحه مطلع الأسبوع المقبل، وفي نهاية الأسبوع سيتم طرح الألبوم بالكامل.

وبالفعل طرح تامر عاشور البرومو الأول وهو لأغنية "أيام" التي تحمل اسم الألبوم، كما وطرح أيضا البرومو الثاني وهو لأغنية "ده حكاية"، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد النادي وتوزيع النابلسي.

