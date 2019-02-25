مستجدات وظائف الحرس الوطني في السعودية - رابط التقديم

أعلنت وزارة الحرس الوطني في السعودية، استمرار التسجيل في بوابة التجنيد الموحد، مع إجراء تعديل محدود في شروط التقديم، حيث تمت زيادة عمر المتقدم على التجنيد العام من 30 سنة إلى 35 سنة كحد أقصى، مع بقاء الشروط السابقة كما هي دون أي تغيير.

التقديم وشروطه هنــا

وأوضحت الوزارة أن التقديم في بوابة التجنيد الموحد، مفتوح على مدار السنة بدون أرقام طلبات والفرز يتم حسب المفاضلة والاحتياج، ودون أي وساطات سوى التقديم الالكتروني على الطريقة المتبعة في جميع مديريات المملكة.

واشترطت وزارة الحرس الوطني، أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، مشيرة إلى أن التقديم مفتوح على مدار السنة بدون أرقام طلبات، والفرز يتم حسب المفاضلة والاحتياج.

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