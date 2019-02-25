سبب وفاة والدة مصطفى خاطر.. أول تعليق من الفنان المصري

توفيت والدة الفنان الشاب مصطفى خاطر نجم مسرح مصر، مساء الأحد، بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى إحدى المشافي المصرية.

وأعلن عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنان إيهاب فهمي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن عزاء والدة الفنان مصطفى خاطر، سيقام، الثلاثاء المقبل، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

ونشر الفنان مصطفى خاطر عبرحسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له وهو يقبل يد والدته الراحلة.، وعلق خاطر على الصورة:"امي في ذمه الله".

يشار إلى أن مصطفى خاطر يصوّر حاليًا مسلسله الجديد "طلقة حظ"، ويشاركه البطولة أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان المُقبل.