هل فارقت السيدة حلاوتهم الحياة اليوم؟ إليك الحقيقة بالفيديو

كشفت مصادر رسمية يوم الاثنين، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وفاة السيدة حلاوتهم، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء تفجير وقع في منطقة الدرب الاحمر قرب الجيزة المصرية.

وقال عميد كلية طب الأزهر د. أحمد سليم إن السيدة حلاوتهم لا تزال على قيد الحياة، مشيرا إلى أنها تتمتع بحالة صحية أكثر من ممتازة.

وذكر الدكتور سليم لقناة الحدث اليوم أن هناك شائعات كثيرة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة السيدة حلاوتهم، قائلا : "حالتها جيدة وتم التعامل مع الإصابات التي لحقت به إثر الانفجار ولا صحة لما تردد عن وفاتها".