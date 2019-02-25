تراند اليوم : المحارب الموسم الثالث الحلقة 16 .. مسلسل المحارب الموسم الثالث الحلقة 16 كاملة

المحارب الموسم الثالث الحلقة 16 ، مشاهدة وتحميل مسلسل المحارب الموسم الثالث الحلقة 16 ، مسلسل المحارب الموسم الثالث الحلقة 16 ، وقصتها هي أن قوات النخبة والقادة، والعقيد إبراهيم كوبز (مورات سيرزلي) والكابتن كاغان بازوكا (برك أوكتاي) يخرجون من السجن ليعودوا إلى خدمة وطنهم. بالبراعة الفائقة، والشعور بالواجب والوطنية التي لا نهاية لها، ويشاركون في كل مهمة خطرة تأتيهم لحماية بلدهم تركيا، هؤلاء الشبان يحملون على أكتافهم أعباءً كثيرة، وهم على استعداد للتضحية بكل شيء من أجل وطنهم.

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نجوم المسلسل التركي المحارب Savaşçı

Berk Oktay

yıldız çağrı atiksoy

murat serezli

معلومات عن المسلسل التركي المحارب Savaşçı

تصنيف المسلسل: حربي - أكشن

الكاتب: Süleyman Çobanoğlu

المخرج: Volkan Kocatürk

تاريخ انتاج المسلسل: 9 نيسان 2017

الشركة التي أنتجت المسلسل: Limon flim

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