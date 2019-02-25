تراند اليوم : اماكن احتفالات العيد الوطني بالكويت 2019 .. فعاليات العيد الوطني الكويتي .. احتفالات العيد الوطني...

اماكن احتفالات العيد الوطني بالكويت 2019 ، فعاليات العيد الوطني الكويتي ، احتفالات العيد الوطني الكويتي 2019 اغاني العيد الوطني تقام اليوم الاثنين عدد من الاحتفالات الضخمة في الكويت بمناسبة حلول اليوم الوطني 58 ، كما ويشهد اليوم تعطيل للدراسة في المدارس الكويتية ، حيث قررت الحكومة الكويتية احتساب يوم الاثنين اجازة رسمية لجميع موظفي الحكومين والقطاع الخاص بمناسبة حلول اليوم الوطني في الكويت والذي يصادف يوم 25 فبراير 2019 .

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