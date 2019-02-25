تراند اليوم : لا تترك يدي الحلقة 30 .. مسلسل لا تترك يدي 30 مترجمة للعربية كاملة مسلسل لا تترك يدي الحلقة 30 HD

لا تترك يدي الحلقة 30 مسلسل لا تترك يدي 30 مترجمة للعربية كاملة مسلسل لا تترك يدي الحلقة 30 HD،يدور أحداث المسلسل لا تترك يدي حول فتاة اسمها عذراء، جاءت من أمريكا بعد انتهاء دراستها، في مجال الطبخ، قابلت في الطائرة وقت عودتها ( جينك ) الفنان الب نافروز، يحدث بينهم مشادة كلامية ويظهر في وضع الشاب المغرور، تعود مشتاقة لعائلتها،لتعمل مفاجأة لوالدها بعودتها ، لكن يوجد بعض الأحداث السيئة في أعمال والدها وقد يخسر شركته، بالفعل بدأ والد عذراء في الإفلاس وبدأت زوجته (وهي أم مارت أخوا عذراء ) في تجميع كل الأموال المتاحة بين يديها حتى السندات المالية المتوفرة لعذرا وأخواتها .

حدثت حادثة لوالد عذراء فقد انفجر مطعم والدها ومات، ويشك بكون الحادث مدبر، يتغير حال الفتاة وتصبح وحيدة وفقيرة بدون عمل ولا منزل ولا مال ولا أب .

من ناحية أخرى يوجد جينك شاب متنمر، مغرور حدث له حادثة وهو صغير مع والده، فقد مات والده في حادث سيارة وهو بجانبه، ويؤنب نفسه بهذا الحادث، رغم صغر سنه وقتها .

لا تترك يدي ( Elimi birakma ) مسلسل تركي جديد بدأ في الترويج عنه في يونيو عام 2018م، بطولة الفنان الب نافروز بطل مسلسل فضيلة وبناته، والفنانة الينا بوز ومجموعة من الفنانين الكبار،منهم سيمر بايزال وباتوهان اكسي وسيري جوزلير وجيمري غوملي، من الإعلانات الترويجية ظهر ألب نافروز في دور ( جينك ) الذي يمارس الكيك بوكسنج، الذي طالما يخسر حتى جاءت فتاة وغيرت حياته ، تعود عقدته النفسية حيث تركته والدته وهو صغير، المسلسل تحت التجهيز وتصوير حلقاته، من المؤكد إصدار أولى حلقاته عام 2018م، المسلسل ملون مدة حلقته 120 دقيقة، من إخراج سعد الله سيلين ، من إنتاج US Yapim .

السيدة فريدة كانت تمتلك شركة أغذية كبيرة في تركية، فقدت زوجها في سن مبكر، وعاشت بلا حول ولا قوة، أخذت ابنها الصغير وعاشت في منزل صغير ، عملت في بيع الحساء حتى أسست مشروعها الخاص، عملت كثيرا من أجل دعم شركتها وأصبحت سلسلة كبيرة من المتاجر، يوجد جينك ( الب نافروز ) المسئول عن وفاة والده بالصدفة، يعيش في أمريكا، وعند عودته لعائلته ووطنه أصبح المسئول عن الشركة والعائلة، وكان لا يتفق مع جدته كثيراً، وبسبب الحادثة عاش جينك بعيد عن عائلته ومنعزل ووحيد وأناني وتحمل مسئولية الحادثة جده فريدي .

من جانب آخر توجد فتاة اسمها ( عذراء ) إلينا بوز تدرس في أمريكا الطهي، لكنها تعلم بوفاة والدها في حريق وإنهم افلسوا وفقدوا والدهم وتكافح ازرا مع أخوها للبقاء على قيد الحياة والتغلب على صعوباتها، لكنها تفكر في الموت مع أخوها هربا من صعوبة الحياة لكنها لم تستطع وقررت مواصلة الحياة من أجل شقيقها،قدمت في العمل كطباخة في شركة فريدة هانم، وتركت رقم هاتفها وهي تحلم بقبولها في العمل .

من ناحية أخرى تفكر فريدة هانم بلم شمل العائلة مرة أخرى، واحتضنت عذراء في بيتها كممرضة تقوم بإسعافها وعمل الأطعمة بالمنزل، وتستمر المواقف والتي تتعرض لها عذراء مع الوقت وكيف تتحمل الحياة بهذا الضغط، مع وجود أحداث كثيرة مثيرة وممتعة منذ الحلقة الأولى لمسلسل .

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