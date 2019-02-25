تعرّف على القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار للعام 2019

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن الفائزين النهائيين بجوائز الأوسكار بدورتها الـ91، في احتفال أقيم على مسرح دولبي بهوليوود في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية, بعد كثيرٍ من الانتظار وترقب طويل من الجمهور.

فيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون أوسكار لعام 2019...

جائزة أفضل فيلم: "جرين بوك".

جائزة أفضل ممثلة: أوليفيا كولمان عن دورها في فيلم "ذا فيفوريت".

جائزة أفضل ممثل: رامي مالك عن دوره في فيلم "بوهيميان رابسودي".

جائزة أفضل مخرج: ألفونسو كوارون عن فيلم "روما".

جائزة أفضل ممثل مساعد: ماهرشالا علي عن دوره في فيلم "جرين بوك".

جائزة أفضل ممثله مساعدة: ريجينا كينج عن دورها في فيلم "إف بيلي استريت كود توك".

جائزة أفضل فيلم أجنبي: الفيلم المكسيكي "روما".

جائزة أفضل سيناريو أصلى: "جرين بوك".

جائزة أفضل سيناريو مقتبس: "بلاك كلانسمان".

جائزة أفضل مونتاج صوت: "بوهيميان رابسودي".

جائزة أفضل مزج صوتي: "بوهيميان رابسودي".

جائزة أفضل تصميم إنتاج: "بلاك بانثر".

جائزة أفضل مؤثرات بصرية: "فرست مان".

جائزة أفضل مونتاج: "بوهيميان رابسودي".

جائزة أفضل تصوير سينمائي: "روما".

جائزة أفضل موسيقى تصويرية: "بلاك بانثر".

جائزة أفضل أغنية: "شالو" من فيلم "إيه ستار إيز بورن".

جائزة أفضل تصميم أزياء: "بلاك بانثر".

جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل: "سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس".

جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: " باو".

جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل: "فري سولو".

جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير: " بيريود . إيند أوف سينتينس."

أفضل فيلم روائي قصير: "سكن".

جائزة أفضل ماكياج وتصفيف شعر: "فايس