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تراند اليوم : تجديد حبس منى فاروق وشيماء الحاج في قضية ”فيديوهات خالد يوسف“

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يوسف القاضي- الخليج 365

جددت النيابة العامة المصرية، مساء الأحد، حبس الفنانتين وشيماء الحاج 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ إثر قضية الأفلام الجنسية مع المخرج والبرلماني المصري .

ويأتي قرار تجديد الحبس، بعد توقعات بإخلاء سبيلهما؛ بسبب عدم توجيه أي اتهام رسمي حتى الآن للمخرج خالد يوسف، المتواجد منذ أول فبراير/شباط الجاري خارج مصر، إضافة إلى عدم وجود أي خطاب رسمي من النائب العام للبرلمان لرفع الحصانة عنه.

وظهرت الفنانتان في أفلام جنسية مع شخص لم يظهر بوجهه، إلا أنهما اعترفتا بأنه المخرج المصري خالد يوسف.

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يوسف القاضي- الخليج 365

تاريخ النشرفبراير ,24 / 2019 15:17 GMT

تاريخ التحديثفبراير ,24 / 2019 15:17 GMT

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