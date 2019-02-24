موعد حفل جوائز الأوسكار 2019.. ترتيبات تحدث لأول مرة

يقام حفل الأوسكار 2019 هذا العام، غدا الاثنين، الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، حيث يترقبه النجوم وعشاق الفن، كونه الحفل الأول الذي يقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989.

حفل الأوسكار 2019 سيشهد هذا العام إدراج أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية فئة جديدة للجوائز، وهي الأفلام الشعبية، وهو إنتاج نجح من ناحية الإيرادات، وسيقام كما درجت العادة على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم تقلّيص زمن الحفل هذا العام إلى 3 ساعات فقط، بعد أن كانت مدته 4 ساعات، وحدد المنظمون للمشاهير الذين يفوزون بجوائز 90 ثانية فقط للنهوض من أماكنهم واعتلاء المسرح لاستلام جوائزهم واختصار الكلمة التي يلقونها.