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تراند اليوم : الخنفساء في الحلم للامام الصادق

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الخنفساء في الحلم للامام الصادق ، معنى الخنفساء تطير سواء الحمراء البيضاء السوداء للعزباء للمتزوجه للحامل في المنزل اكل الخنفساء الكبيره الصغيره لابن سيرين beetle

رمز حشرة خنفساء في منامك

  1. الخنفساء في المنام هى الشخص القذر البغيظ ، وتشير الى العدو الثقيل القذر
  2. والخنفساء الذكر تشير الى خادم الاشرار
  3. واما الخنفساء الانثى فتشير الى المرأة اللجوجة التي لاخير فيها
  4. ومن نال خنفساء في المنام فسينال امرأة في اليقظة
  5. ومن رأى في المنام ان الخنفساء قد تحولت الى عقرب فذلك هو العدو وهو يظن خير في ذلك العدو
  6. رؤية الخنفساء الماشية تشير الرجل الضعيف
  7. ومن رأى خنفساء على جسمه في المنام اشار ذلك الى الفقر والى الامراض البسيطة
  8. من قام بقتل الخنفساء في المنام فتلك بشارة حسنة
  9. ويقول المفسرون ان رؤية الخنفساء في الحلم تحذر من قضايا الحسد
  10. من رأى انه تحول تنينا فان عمره سيطول ان شاء الله وينال شرفا ورفعة
  11. واكل لحم التنين فيه كسب للمال من الملك او السلطان
  12. من رأى التنين متعدد الرؤوس فانه رجل متعدد وجوه الشر والضرر وأخطر هذه الانواع التنين ذو السبعة رؤوس
  13. والتنين هو عدو يكتم عداوته

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