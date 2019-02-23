حقيقة حبس الفنان طارق النهري

أمرت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة الفنان طارق النهرى و9 آخرين بالسجن المؤبد، فى أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي، كما قضت المحكمة بمعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، وبراءة 21 آخرين.

وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى، و32 متها آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

يذكر أن النيران قد اشتعلت فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على النهرى فى إبريل 2012، بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيله بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهري وآخرين.