إغلاق أكبر مصنع لإنتاج شوكولاتة نوتيلا

قررت شركة شركة "فيريرو" الإيطالية، اغلاق احد اكبر المصانع التي تنتج شوكولاتة "نوتيلا" في العالم، بعد تقارير لخبراء أثبتت وجود مشكلة في خلطة شيكولاتة "نوتيلا" و"كيندر بوينو"، في هذا المصنع.

يشار إلى أن هذا المصنع، الموجود شمال غربي فرنسا، ينتج نحو 60 ألف عبوة نوتيلا يوميا، يتم تصدير ربعها تقريبا، مع العلم أن عملية الإغلاق هذه لن تؤثر على خط الإنتاج والإمداد إلى منافذ البيع، فيما تجري تحقيقات لمعرفة سبب هذه المشكلة، وأن الإنتاج سيستأنف في هذا المصنع بعد مدة، بحسب سبوتنيك.

وتحتوي شيكولاتة نوتيلا على 56% سكر، تخضع لمساءلة القانون الفرنسي، الذي أجبر منافذ البيع على رفع سعر هذا المنتج لدعم المزارعين.

وأعلنت شركة "فيريرو" الإيطالية، عملاق صناعة منتجات الشيكولاتة عن حاجتها إلى 60 ذواقا، لاختبار مذاق منتجاتها الشهيرة.

ويذكر أن الشركة اشترطت في المتقدمين لشغل وظيفة الذواق أن يحب الشوكولاتة وطعم البندق، وأن يكون راغبا في السفر إلى معامل الشركة في مدينة ألبا الإيطالية.