عمرو واكد يواجه تهم مناصرة الإرهاب

تلقى الفنان المصري عمرو واكد بلاغاً رسمياً من النائب العام بعد تصريحه برفض حكم الإعدام بحق المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وقال واكد في تغريدته عبر تويتر:" ضد حكم الإعدام للبريء والمذنب على حدٍ سواء، القتل خطأ كبير على الكل، وغرض أي عقاب هو إعادة التأهيل، أين التأهيل في القتل والدم، كفاية دم".

وفي البلاغ أن ذلك التعليق على تنفيذ حكم الإعدام بقتلة النائب العام، يمثل جرائم متعددة، منها رفض المشكي بحقه، للقصاص، وعقوبة الإعدام الثابتين في أحكام الدين الإسلامي، كما يعد تعليقًا على أحكام القضاء، ويمثل جريمة إهانة للسلطة القضائية، وإشارة سياسية واضحة لاتجاه مناصر للإرهابيين من قِبل المشكي بحقه، ما يدعو إلى تكدير الأمن، والسلم المجتمعي، وفقاً لموقع "إرم".