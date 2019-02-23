صور: العثور على الطفل محمد الهاملي

أكدت وسائل إعلام كويتية، ظهر اليوم السبت العثور على الطفل محمد فالح الهاملي البالغ من العمر 12 عاما، والذي فقدت اثاره منذ مساء أمس الجمعة.

وفقدت اثار الطفل محمد الهاملي في ظروف غامضة امام بيت والده بمنطقة الجهراء في الكويت، حيث جرت عملية بحث واسعة عنه.

وتوافدت مجاميع شبابية في منطقة الجهراء في الكويت لتشكيل فرق للبحث عن الطفل محمد الهاملي.

ووصل فريق الانقاذ الكويتي " صقور صباح " إلى منطقة الصبيه للبحث عن الطفل المفقود محمد فالح الهاملي، حيث تبين أن آخر إشارة تم التقاطها لهاتفه من منطقة الصبية.

وتفاعل الكويتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع حادثة الطفل محمد الهاملي، وناشدوا بالبحث المكثف عنه من أجل عودته إلى أهله.