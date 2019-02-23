عريب حمدان تكشف للجمهور عن عمرها الحقيقي

فاجئت الفنانة الأردنية عريب حمدان، أمس الجمعة، جمهورها الكويتي بعد إعلانها عن عمرها الحقيقي خلال استضافتها في برنامج THE PLACE مع الإعلامي صالح الراشد.

وسأل الراشد ضيفته عن عمرها وردت:" طبعا أربعين" وسط دهشة الراشد، معلنة بان ارتدائها للعباءة والشال كان اتباعاً للعادات وليس عن اقتناع، وفقاً لموقع "نورت".

وقالت خلال حوار تلفزيوني إنها كانت سمينة تزن نحو 75 كغم، وإن وزنها الآن أصبح 45 كغم، وإنها تبلغ من العمر 40 عامًا.

ورغم إعجاب المذيع بجمالها وجمال صوتها، قالت عريب إنها متواضعة شكلًا وصوتًا، مرجعة ذلك إلى أن الثقة الزائدة ليست في محلها دائمًا، مشيرة إلى أنها لم تشارك من قبل في برامج المسابقات.

وأوضحت أنها عانت من العنصرية، على اعتبار أنها أردنية من مواليد الإمارات، وقالت إنها تغلبت على العنصرية بصوتها، وتحديدًا في الأغنية الشعبية التي استطاعت من خلالها أن تفرض نفسها.

وذكرت، أنه لا توجد صداقات في الوسط الفني، وأن هناك ”مافيات“ عانت منها من قبل، مؤكدة أن الصداقة بالنسبة لها بين الرجل والمرأة أفضل من صداقة المرأة لأخرى.

وقالت عريب حمدان إنها لا ترتدي الحجاب، وإن ما هي عليه اليوم من هيئة هو ما اعتادت عليه من قبل، وإن ارتداءها للحجاب عندما دخلت الوسط الفني كان عائدًا إلى الجو الجديد الذي دخلته، مشيرة إلى أن الشال والعباء معتقد قديم.