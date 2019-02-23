صور: تفاصيل فقدان الطفل محمد فالح الهاملي

أكدت وسائل إعلام كويتية اختفاء الطفل محمد فالح الهاملي البالغ من العمر 12 عاما، منذ مساء أمس الجمعة، في ظروف غامضة امام بيت والده بمنطقة الجهراء في الكويت، حيث تجري عملية بحث واسعة عنه.

وتوافدت مجاميع شبابية في منطقة الجهراء في الكويت لتشكيل فرق للبحث عن الطفل محمد الهاملي حتى يتم العثور عليه.

وناشد أهل الطفل محمد فالح الهاملي المساعدة في البحث عنه، وفي الصورة التالية بيانات المركبة ورقم هاتف الأهل للاتصال بهم في حالة العثور على الطفل المفقود.

ووصل فريق الانقاذ الكويتي " صقور صباح " إلى منطقة الصبيه للبحث عن الطفل المفقود محمد فالح الهاملي، حيث تبين أن آخر إشارة تم التقاطها لهاتفه من منطقة الصبية.

وتفاعل الكويتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع حادثة الطفل محمد الهاملي، وسط دعوات ومناشدات بالبحث المكثف عنه من أجل عودته إلى أهله.