قيثارة الخليج تختتم مهرجان هلا فبراير بمشاركة نوال وعبادي الجوهر

اختتمت الفنانة الكويتية نوال، أمس الجمعة، فعاليات مهرجان هلا فبراير الفني بمشاركة الفنان والملحن السعودي عبادي الجوهر وب حماس الجمهور وتفاعله مع موسيقى كليهما.

وأدى المطرب والملحن السعودي عبادي الجوهر الملقب بـ "أخطبوط العود" مجموعة من أغانيه التي تحظى بمحبة واسعة في المجتمع الخليجي مفتتحاً حفله الفني بعزف لحن على العود الذي اعتاد على حمله في مختلف الحفلات الغنائية، إضافة إلى تقديمه لمقطع من أغنية جديدة لشاعر كويتي تم غناؤها لأول مرة على مسرح مهرجان” هلا فبراير".

وصعدت نوال الكويتية إلى المسرح لبدء حفلها الذي شكّل نهاية المهرجان الأكبر في الكويت، والذي يلقى تفاعلًا وحضورًا كبيرين منذ انطلاقه حتى ختامه في كل عام، بحسب موقع "إرم".

وفي لفتة هادئة طالبت نوال الكويتية جمهورها ب فتح أضواء هواتفهم النقالة قُبيل أدائها لإحدى أغانيها بعد إطفاء إضاءة المسرح لتخلق جوًا مميزًا في حفلها، ولم يقتصر التفاعل على الجمهور في المسرح، إنما تبعه تفاعل من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا إعجابهم بالحفل الختامي، وأداء الفنانين، متداولين مقاطع غنائية لأبرز ما قدّمه الجوهر، ونوال.