تراند اليوم : تفسير حلم السباحة .. تفسير الاحلام الشامل

أجمل رياضة خلال أيام الصيف هي السباحة ، فهل هي كذلك في المنام ، حيث ننشر لكم اليوم أبرز التفسيرات الخاصة بحلم السباحة في المنام للمتزوجة والعازبة والمطلقة والحامل بجميع تأويلاته ، لجميع الباحثين عن تفسيرات حلم السباحة وهو كالتالي :-

السباحة فى المنام لإبن سيرين

يقول إبن سيرين أن رؤية الشخص نفسه يسبح جيدا فى المنام ترمز إلى النجاح على النحو العملى أو المهنى أو الأجتماعى أو العاطفى ،وذلك إذا كانت رأس الرائى بالمنام خارج المياه ،أما رؤية الشخص بحلمه أنه يسبح بصعوبة أو أنه يسبح فى مياه موحله به طين وأوساخ أو حشرات مؤذية أو أنه لا يستطيع رفع رأسه خارج المياه فذلك ينذر الرائى بوقوع الفشل والخسارة فى حياته أو مروره فى فتره عصيبة أزمة ستتسبب فى تعكر صفو حياته بأكملها ،والله أعلم.

رؤية السباحة في البحر تدل على العلم والمعرفة حسب تفسير ابن سيرين، ومن رأى أنه يجيد السباحة في البحر فذلك يدل على خوضه لأمور عظيمة يكون منتهاها إلى العزِّ والجاه والقوة، ورؤية السباحة على الظهر في المنام تدل على أن الرائي يتوب عن معصية أو ذنب والله أعلم.

أما السباحة مع الخوف في الحلم فتدل على الخوف والمرض أو الحبس في اليقظة، وكلَّ ما كان الرائي بعيداً عن البر في المنام كل ما كان خوفه ورهقه أشد في اليقظة ، وأشده أن يعتقد الرائي في المنام أنه لن ينجو من سباحته تلك، أما من كان يسبح بجرأة وثقة فهو ينجو من كل ذلك.

ويقول الشيخ عبد الغني النابلسي في تفسيره رؤية السباحة في البحر أن من سبح في المنام وعاد إلى الساحل فهو يبدأ في تحصيل علمٍ أو معرفة ثم يرجع عن طلبه قبل نيل المراد وتحقيق الغاية.



والسباحة في البحر الهادئ أو الراكد عمل مع الملوك وأصحاب السلطة، لكن الرائي يكون مشوشاً بعمله هذا، فإن عبر البحر نجا من بطش رؤسائه، أما من رأى أنه يسبح في البحر حتى يغيب فلا يُرى كان ذلك نذيراً بانقطاع خبره وربما موته.

وعن رؤية السباحة في البحر :-



رؤية السباحة في البحر عموماً تدل على العيش في الحياة الدنيا أو الخوض في معتركها.

ورؤية السباحة في البحر بصعوبة هي الحياة القاسية التي يعيشها الرائي، وعلى العكس منها السباحة في البحر بسهولة، التي تدل على التصدي لمفاتن الدنيا بقوة الإيمان واليقين.

أما الوصول إلى اليابسة بعد السباحة في البحر فيدل على التوبة عن مفاتن الدنيا، ومن رأى كأنه يسبح في البحر كالتائه من دون الوصول إلى الهدف فهو الضائع الذي لا يعرف الهدف من وجوده في هذه الحياة.

والسباحة في البحر الهائج في المنام دخولٌ إلى أماكن الفتن والاقتراب منها، أما السباحة في البحر الهادئ فهو السعي في الحياة لإتمام متطلبات العيش.

وإن كانت السباحة في المنام في فصل الصيف دلت على عدم تحري الحلال والاقتراب من الشبهات، وإن كانت السباحة في البحر في الشتاء دلت على مصارعة الرائي للباطل ومجابهته، أما رؤية السباحة في البحر مع وجود عاصفة فتدل على جهاد النفس.

ومن بدأ السباحة من الشاطئ إن لم يكن بالغاً دلت رؤيته على وصوله لسن البلوغ أوسن الرشد، أما من بدأ السباحة من قلب البحر فهو سيغير وجهة نظره أو عمله أو فكره.

ورؤية الشرب من ماء البحر أثناء السباحة تدل على عدم نيل ما يرغب به الرائي وصعوبة إقناع الآخرين.

رؤية السباحة فى حلم العزباء

ورؤية الفتاة العزباء لنفسها فى المنام أنها سباحة ماهرة تشير إلى حياتها العاطفية المتزنه وأيضا نفسيتها الهادئة المتزنه ،ورؤية الفتاة العزباء للماء فى حلم السباحة يرمز إلى الحبيب فإذا كان الماء صافى ونقى دل ذلك على المستقبل الواضح معه ،وإذا كان الماء متسخ فذلك يرمز إلى لهو وعبث حبيبها وشريكها بها وعدم جديته فى أمور الزواج ،ورؤية غرق العزباء وهى تسبح فى الماء تشير إلى تورطها فى علاقة تخرج منها بمشاكل كبيرة مثل الحمل وفضائح لا قبل لها بها ،والله أعلم.

رؤية السباحة فى حلم المتزوجة

أما عن المرأة المتزوجة فالسباحة فى المنام ترمز إلى علاقتها الزوجية والحميمة مع زوجها وتشير إلى قدرتها على التواصل مع زوجها ،ورؤية الماء فى السباحة يرمز إلى الزوج فالماء النقى الصافى يشير إلى العاطفة والحب والأخلاص بين الطرفين ،والماء المتسخ يرمز إلى الخيانة الزوجية أو الخصومة والهجر أو الطلاق أو تدهور العلاقة الحميمية بين الزوجين وفقدان الزوج لقدرته الجنسية ،والله أعلم.

رؤية السباحه فى حلم الحامل

أما بالنسبة للمرأة الحامل فالسباحة بالنسبة لها يرمز إلى الولادة فالسباحة الجيدة والماء الصافى يرمز إلى ولادة سهله وطبيعية أما السباحة بصعوبة تنذر بولادة صعبه أو ولادة قيصرية والماء الصافى يعنى سلامة المولود وصحته ،والله أعلم.

رؤية السباحة فى البحر بالمنام

البحر رمز للرزق والخير والمال ،ورؤية السباحة فى البحر تشير إلى السعى والكسب والعمل وذلك فى منام الرجل ،أما البحر فى منام المرأة يرمز إلى الرجل أو الحبيب أو الزوج ،ورؤية موج البحر فى المنام يرمز إلى العاطفة والشاطىء هو البيت والأسرة ،وقد يشير الشاطىء فى منام المرأة إلى الرجل الأب أو الأخ أى الشخص الذى يمنحها الأمان وتشعر نحو بحب خالى من الشعور الحسى ،ورؤية السباحة فى البحر للعزباء يدل على حب جديد ،والله أعلم.

رؤية السباحة فى النهر بالمنام

النهر رمز للزمن يوم أو شهر أو سنة بمعنى أن النهر يرمز إلى الوقت فى حياة الرائى ،ورؤية السباحة فى النهر بمنام الرجل ترمز إلى السفر أو العمل الناجح ،وفى منام العزباء سنة ستعقد فيها خطبتها أو زواجها ،وفى منام المتزوجة ترمز إلى الحمل أو الولادة ،وفى منام الحامل تبشر بوضع مولود ذكر ،والله أعلم.

رؤية السباحة فى المنام

حمام السباحة دلالة على الأرق والقلق أو المرض وذلك إذا كان ضيق أو متسخ أو متكسر ،ورؤية السباحة فيه على هذا النحو ترمز إلى المشاكل والخلافات فى الأسرة وبين الأبناء ،أما رؤية المسبح الجميل المتسع به ماء صافى ونظيف تشير إلى العلاقات الجيدة وترابط الأسرة وتماسكها وهى علامة للغنى والرفاهية ،وفى منام العزباء فالسباحة والغوص فيخ يرمز إلى علاقة عاطفية ستتوج بالزواج بأذن الله.

رؤية السباحة فى ماء صافى بالمنام

رؤية الماء الصافى فى المنام تشير إلى نقاء وصفاء الزمن والأيام والسباحة فيه ترمز إلى الأستقرار والهدوء والتوازن ،وقد يشير الماء الصافى إلى المال أو الربح بالنسبة لرجل الأعمال أو التاجر ،والماء الصافى فى حلم المرأة يرمز إلى القب الصافى العاشق لها ،والرؤية بصفه عامة محمودة وتحث على التفاؤل والخير ،والله أعلم.

رؤية السباحة مع أحد فى المنام

رؤية الشخص كأنه يسبح مع شخص أخر فى المنام ترمز إلى الزواج أو الشراكة فى العمل أو السكن أو التجارة أو السفر ،ومادام البحر هادىء كانت الرؤيا محمودة وتبعث التفاؤل والعكس يرمز إلى المشاكل والمتاعب القادمة ،والله أعلم.

تفسير رؤية السباحة للامام صادق

استطاع العلامة الامام صادق تفسير رؤيه السباحة في المنام وذلك على حسب حالة الرائي والرؤيه نفسها فاذا كان الشخص يري في منامه انه يسبح في حمام سباحة غير نظيف مملوء بالمياة المتسخة والحشرات ويجد صعوبة في السباحة فيشير ذلك الى انه سوف يتعرض لفشل في حياته اما في حالة السباحة بشكل سهل سهل وفي مياة نظيفة فيدل ذلك على قدوم رزق ونجاح كبير في حياته والله تعالى اعلى واعلم .