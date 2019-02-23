تراند اليوم : "الآن" نتائج امتحانات جامعة جنوب الوادي بقنا الفصل الاول 2019 حسب رقم القومي جميع الفرق

نقدم لكم زوارنا الكرام رابط مباشر لاستخراج نتائج جامعة جنوب الوادي 2019 حسب رقم القومي ، جميع الفرق لجميع الكليات والتخصصات داخل الجامعة "كلية العلوم – كلية التربية – كلية الآداب – كلية الطب البيطرى – كلية التربية النوعية – كلية التجارة – كلية الزراعة – كلية الحقوق – كلية التربية الرياضية – كلية التمريض – كلية الهندسة – كلية كلية الطب – كليه الاثار – كلية التربية بالغردقة – كلية طب الفم والاسنان – كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال".

نتائج امتحانات جامعه جنوب الوادي :-

لا يزال البحث متواصل من قبل طلاب وطالبات جامعة جنوب الوادي عن رابط فحص واستخراج نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام 2019 في جامعة جنوب الوادي ، لجميع الفرق والتخصصات برقم القومي .

فقد أصدرت جامعة جنوب الوادي عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول 2019 برقم الطالب القومي والاكاديمي لمعظم الفرق والتخصصات في الجامعة .

وأكدت ادارة الجامعة ان النتائج بدأت بالظهور على موقع الجامعة، داعين طلاب المنتسبين اليها لضرورة تصفح موقعها الالكتروني والاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول رسميا عبر الانترنت.

فمع الضغط الكبير من قبل طلاب وطالبات جامعة جنوب الوادي على موقع الجامعة للتعرف على نتيجة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الاول، الامر الذي يؤدي على عدم تمكن البعض من التعرف على نتائجهم.

موقعنا الاخباري ينشر لكم رابط مباشر لفحص النتائج جامعة جنوب الوادي برابط شغال وسريع، من خلال الضغط على الرابط التالي، والذي يوصلكم لموقع نتائج جامعة جنوب الوادي بشكل رسمي وسريع.

و التعرف على كشف درجات اختبارات الفصل الدراسي الاول في جامعة جنوب الوادي لجميع المساقات والمواد الدراسية مباشرة من موقع الجامعة الرسمي عبر الانترنت.

هذا وبامكانكم اعزائنا القراء الاطلاع على موقع الرسمي لنتائج جامعة جنوب الوادي من خلال الضغط على الرابط التالي، والذي يوصلكم لموقع نتائج جامعة جنوب الوادي بشكل رسمي وسريع.

استخراج نتائج جامعة جنوب الوادي 2019 :-

لكل كليات جامعة جنوب الوادي لكل الفرق والاقسام المختلفة بكل كلية حيث يمكن ادخال رقم الجلوس الخاص بك في النموذج التالي:-

يجب ان توافر المعلومات التالية لديك للتمكن من ملء نموذج جلب النتيجة حيث يحتوي الفورم علي البيانات تاريخ العام الدراسى – اسم الكلية – اسم القسم – اسم الشعبة – رقم الفرقة- أســـم الطالـــب – رقـــم الجلــــوس .

او يمكنك الحصول علي النتيجة الخاصة بك عبر موقعنا في اي من كليات جامعة جنوب الوادي بترك بياناتك التعليمية في تعليق في اسفل المقال يحتوي البيانات التالية:-

الاسم بالكامل

رقم الجلوس

اسم الكلية والقسم و رقم الفرقة التي تتبعها

من اجل ان نساعدك في الحصول علي نتيجتك فور اعلانها ونشرها علي موقع الجامعة

اختار الكلية ثم الفرقة التي تتبعها لتدخل بياناتك المطلوبة لتظهر لك النتيجة بعدها بكل سهولة

تحتوي جامعة جنوب الوادي علي كليات كالاتي

الكليات التالية في محافظة قنا :- كلية العلوم – كلية التربية – كلية الآداب – كلية الطب البيطرى – كلية التربية النوعية – كلية التجارة – كلية الزراعة – كلية الحقوق – كلية التربية الرياضية – كلية التمريض – كلية الهندسة – كلية كلية الطب – كليه الاثار – كلية التربية بالغردقة – كلية طب الفم والاسنان – كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال.

والتالي :- كلية السياحة والفنادق فرع الأقصر – كلية الفنون الجميلة فرع الأقصر.

موقع جامعة جنوب الوادي يوفر عدد من الخدمات لكل الطلاب في كل الكليات حيث يشمل الموقع علي رابط متخصص لكل كلية من كلياتها وكل رابط يحتوي علي كثير من البيانات و الاخبار والخدمات التي يهتم بها الطالب في خلال حياته الدراسية.

ومن الخدمات التي يقدمها الموقع

المشاركات الطلابية – نشرات أخبار الطلاب – معلومات للطلاب – القبول والقيد – إتحاد الطلاب –

المدن الجامعية – أرشيف الأنشطة الطلابية – مواعيد الكشف الطبى – بيان بأعداد الطلاب المقيدين بكليات الجامعة فى العام الجامعى.

رابط موقع الجامعة الرسمي علي الانترنت هو www.svu.edu.eg

تاريخ جامعة جنوب الوادي :-

تغطى جامعه جنوب الوادى مساحه كبيرة في صعيد مصر شملت ثلاث محافظات قنا والاقصر و الغردقه (البحر الأحمر) ويقع الحرم الرئيسي في مدينه قنا التي تقع على بعد 600 كيلو متر جنوب القاهرة، و تشمل الجامعة سته عشر كليه ومعهدا واحدا , في حين بدأت الدراسة في جامعة جنوب الوادي ، فرع من جامعة أسيوط سابقا، في أكتوبر 1970 . وتم فصل جامعة جنوب الوادي من جامعة أسيوط في 2 يناير 1995 بالقرار الجمهوري رقم 142.