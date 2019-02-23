تراند اليوم : [pdf] نتائج القبول المبدئي الامن العام 1440 رتبة جندي رجال

نشر موقع ابشر للوظائف عبر الانترنت نتائج القبول المبدئي الامن العام 1440 رتبة جندي رجال ، لجميع المتقدمين لوظائف الامن العام للعام 1440 -2019 في المملكة العربية السعودية .

حيث اعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الهجري 1440هـ للمديرية العامة للأمن العام لرتبة (جندي) وعلى جميع المتقدمين المقبولين مبدئياً، الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة السابعة صباحاً في الوقت والمكان المحدد لكل طالب مع إحضار المستندات التالية:

إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب. أصل بطاقة الهوية الوطنية وصورة منها. صورة من كرت العائلة (للمتزوج). أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة منها. صورة من اختبار القدرات العامة. عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس (4X6) مكشوف الرأس. إحضار ملف علاق بلاستيك مرتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه. حلاقة الرأس رقم (1).