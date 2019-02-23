تراند اليوم : يوتيوب فيديو خالد يوسف ورانيا يوسف ممنوع +18

بعد تسريب عدد من الفيديوهات الجنسية للمخرج المصري الشهير خالد يوسف والنائب في البرلمان المصري ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جنسي آخر لخالد يوسف مع رانيا يوسف .

الفيديو شكل موجة من الغضب العارم لا سيما بين محبي ومتابعي الفنانة المصرية رانيا يوسف ، التي سارعت عبر حسابها الرسمي عبر تويتر بنفي الخبر ، مهددةً جميع المواقع الاخبارية التي تنشر الفيديو بالمحاسبة القانونية .

فيما أشار آخرون بان الفيديو الجنسي المتداول ليس لرانيا يوسف ، انما لشبيهة رانيا يوسف .

حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية المصرية، من القاء القبض على الراقصة المصرية كاميليا، مؤكدة أنها شبيهة الفنانة رانيا يوسف، وصاحبة الفيديو الفاضح الذي تم ترويجه مؤخرًا، وبحسب البيان الرسمي، وجهت النيابة العامة إلى الضحية الرابعة للمخرج الشهير تهمة التحريض على الفسق وممارسة الفجور.



الشرطة أكدت أنها حلت لغز انتشار مقطع فاضح نسبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الفنانة رانيا يوسف، وقيل إنها بصحبة المخرج خالد يوسف، وأكدت مباحث الآداب، أنّ الفتاة التي ظهرت في المقطع هي الراقصة كاميليا، وأنها قريبة الشبه من الفنانة المعروفة.



وبعد إعلان القبض على الراقصة كاميليا، التي ظهرت في الفيديو، كتبت الفنانة المصرية رانيا يوسف تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، قالت فيها: يا ترى هل عندكم دين وضمير وأخلاق وشجاعة الاعتذار على اسمي وسمعة بناتي، وعرضنا اللي نهشتوا فيه على السوشيال ميديا، والمواقع والجرايد والمجلات، أنا مش حقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في أيّ حد نهش في عرضي وعرض بناتي، أو قال عليّا كلمة مسيئة في حقي أو في حق بناتي، ربنا المنتقم الجبار.