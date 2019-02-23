تحديثات اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني السبت 23 شهر فبراير 2019 في “السوق...

الآن نرصد لكم عبر التقرير التالي، سعر الدولار اليوم في السودان، ونتابع أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 23-2-2019، وذلك في تعاملات السوق الموازي، وعبر الشيكات الفورية، وسط حالة من استقرار السعر في البنك المركزي، ونتابع سعر الدولار وسعر اليورو والاسترليني وكافة الأسعار المحلية والعالمية، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد2

تابع الآن كافة الأخبار المتنوعة التي تخص سعر الدولار اليوم في السودان، وذلك في تعاملات اليوم، عبر السوق الموازي، وعبر الشيكات الفورية، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات الإخبارية العاجلة، ونقوم بنقل الأسعار بشكل يومي، ونتابع حالة من الإرتفاع المتواصل خصوصًا في الشيكات الفورية، ونتابع السعر في الجداول بالأسفل، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.

اقترحت هيئة الجمارك بالسودان، مراجعة قيمة الدولار الجمركي وخفضه في الموازنة القادمة 2019، وقد رحب المستوردين بتلك الفكرة، بعد أن تم رفعه في العام الحالي إلى 18 جنيه بدلا من 6.9 جنيه، واقترحت الجمارك ذلك نظرا لتراجع نسبة الاستيراد بموازنة الدولة إلى 46%، بعد أن قلت الواردات بنسبة 20% نظرًا لارتفاع الدولار الجمركي.

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سعر العملات أمام الجنيه السوداني السبت 23 فبراير

العملة الأجنبية سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني الدولار الأمريكي 74 جنيه سوداني الريال السعودي 19.70 جنيه سوداني الدرهم الإماراتي 22.68 جنيه سوداني اليورو 82.40 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 95.89 جنيه سوداني الجنيه المصري 4.32 جنيه سوداني الريال القطري 19.97 جنيه سوداني

سعر الدولار عبر الشيكات الفورية اليوم السبت 23-02-2019

العملة السعر الدولار 90 جنيه

الدولار يرتفع أمام الجنيه السوداني، وذلك في تعاملات اليوم السبت 23 فبراير 2019، ونرصد لكم التحديث عبر الجدول بالأعلى.

تحديث: نرصد لكم اليوم السبت الموافق 23 من شهر فبراير الجاري، آخر المستجدات في سعر العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه السوداني وذلك في البنوك المصرفية والسوق الموازية، ومن الملاحظ ارتفاع سعر العملة الأمريكية أما الجنيه السوداني، ونتابع معكم كافة التغييرات في الأسعار ونرصدها لكم وقت حدوثها، فتابعونا من خلال عرب فور نيوز من خلال وضع المقال في المفضلة لديكم.