تراند اليوم : تفسير حلم شرب الخمر

تراودنا الكثير من الأحلام الغامضة في مضمونها ، والمزعجة في بعض الأحيان ، حيث تشكل مصدر قلق مستمر لنا ، الأمر الذي يدفع الكثيرين للمحاولة بالبحث عن تفسير منطقي لهذه الأحلام ، موقعنا الاخباري "المشر ق نيوز" يقوم بنشر تفسيرات وتأويلات بعض الأحلام بشكل مستمر ، حيث ننشر لكم اليوم تفسير حلم شرب الخمر لجميع الباحثين عن دلالات شرب الخمر بالمنام وهو كالتالي :-

تفسير رؤية شرب الخمر لابن شاهين

أبن شاهين تفسير رؤية شرب الخمر بأنه مال أو سلطان ، ومن رأي أنه يشرب الخمر دون منافس أو منازع فإنه مالا حرامًا بالكمية التي قام بشربها واذا شرب قليل من الخمر فهذا يدلُّ علي أنه اثم ومن رأي أنه يشرب الخمر وسكر منه فهذا هو مكسب المال الحرام .

رؤية زجاجة الخمر في المنام

رؤية أنه رأى نهر من الخمر فهذا يدلُّ على أنه هناك فتنة فى حياته ، وإذا رأى أنه نزل فى النهر وشرب منه الخمر ، فُهناك فتنة قوية بكمية الشرب الذى تناولة ، ورؤية الخمر المصنوع من العنب فهذا يدلُّ على المال ، ورؤية الخمر عادة في المنام يدلُّ علي النكد والهم والحزن أو أن يكون هُناك مكسب مال بلا تعب .

تفسير حلم السكر بدون خمر

واذا رأي أنه سكران بدون شرب خمر فهذا يدلُّ علي أنه هناك خوف شديد ، واذا كان الرائي فى الحقيقة متدين ورأي أنه فهذا يدلُّ علي أنه يهيم في حب الله سبحانة وتعالي ، ومن رأى في المنام أن من يشرب الخمر في المنام ميتا فهذا يدل علي أن هذا الميت سوف يدخل الجنه إن شاء الله تعالى وهذا لأن من المعروف أن الخمر هو يتناوله أهل الجنه والله أدرى وأعلم.

تفسير حلم الخمر دون شربه للفتاة العزباء او المتزوجة او الحامل

يفسر للنابلسي شرب الخمر فى المنام هو المال الحرام ، ويفسر أن من رأى أنه يشرب الخمر فإنه يفعل اثما كبيرًا ، ومن رأي أنه يشرب الخمر وليس هُناك من ينافسة في ذلك ومن رأي انه يشرب سكران دون شرب الخمر فهذا يدلُّ علي أنه سلطان وله مالا كبيرًا، أضافة لتفسير أبن سيرين لشرب الخمر فى المنام ، هو الخداع والكلام الغير صادق السىء وأيضًا خروج الأسرار ، ومن ناحية أخري فأن شرب الخمر يدلُّ على المرأة الزانيه أو المال الحرام .

تفسير ابن شاهين لشرب الخمر في الحلم للفتاة العزباء

يرى ابن شاهين أن حلم الشخص بشربه للخمر حتى يسكر ويغيب عن الوعي هو دلالة على تملكه من المال الحرام وقد يكون ذلك المال مشبوهًا وجاء بطرق غير شرعية ومحرمة ، وقد يكون مالًا مسروقًا أو من خلال الاستيلاء عليه بدون وجه حق من الغير أو أكل مال اليتامي.