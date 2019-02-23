تعرف “الأن” علي جدول إمتحانات الثانوية العامة 2019 المقترح من وزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بإعلان الجدول المقترح لمواعيد إمتحان الثانوية العامة للمواد العلمية والأدبية، علماً بأن موعد الأمتحان قد تحدد في 9 يونيو 2019، وقد قامت الوزارة بنشر الجدول المقترح تمهيداً لتلقي المقترحات والتعديلات علي الجدول لمناقشتها مع المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب مصر بحضور رئيس المجلس الأعلي للأباء والأمناء والمعلمين ونائبه.

ونحن معكم بكل جديد ومميز عبر موقعنا، للتسهيل علي متابعينا الحصول علي أخر وأهم الأخبار، حيث وفرنا الرابط الخاص بإتحاد طلاب مدارس مصر، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور الدخول وتسجيل المقترحات، علي الجدول المقدم من وزارة التربية والتعليم لإمتحانات الثانوية العامة.

وحرصاً من وزارة التربية والتعليم علي مشاركة طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور فقد قامت الوزارة بنشر الجدول المقترح بفترة كافية ليتمكن الجميع من إبداء الرأي، وقد حددت الوزارة أخر موعد لتلقي المقترحات علي الجدول حتي يوم 27 فبراير الحالي، حتي تتمكن الوزارة من عمل التعديلات وإعتماد الجدول النهائي.

جدول الثانوية العامة المقترح من الوزارة 2019

سيتم أخذ المقترحات علي الصفحة الرسمية لإتحاد طلاب مدارس مصر ، ونوفر لكم من خلال موقعنا الرابط الخاص بالصفحة الرسمية لإتحاد طلاب مدارس مصرمن هنا

وقد أكدت وزارة التربية التعليم علي أنه لن يتم المساس بمواعيد بداية الإمتحانات أو إنتهائها، وايضاً موعيد إمتحانات اللغة الأجنبية الثانية- التربية الدينية- التربية الوطنية، وذلك لإرتباطهم بإمتحانات الشهادات الثانوية الدولية الآخري، ونحن معكم بكل جديد ومميز ونتمني لجميع طلابنا التوفيق والنجاح.