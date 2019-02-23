“محدث” سعر الذهب اليوم 23/2/2019 و إرتفاع جديد عن أسعاره عن الأمس وحالة من التذبذب تعم...

يشهد سوق الذهب في مصر والعالم، حالة من عدم الإستقرار في الفتره الأخيرة، ونتابع معكم سعر الذهب في السوق المصري، وماهي العوامل المؤثرة في سعره، حيث يعتبر الذهب أكثر مايشغل معظم المصريين، لإرتباطة بمراسم إتمام الزواج حيث تكون الشبكة الذهب، هي بمثابة إعلان الخطبة وبداية إجراءات الزواج في مصر، ويتباهي المصريين بالشبكة المقدمة للعروس، بالرغم من الأسعار المرتفعة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، ويعتبر البعض من المصريين أن الذهب هو الغطاء الأمن لمدخراته، ولذلك يبحثون عن كل ماهو جديد في سعر الذهب.

شهد سوق الذهب إرتفاع في أسعاره أول أمس، حيث سجل إرتفاع تجاوز ثماني جنيهات في المتوسط لمختلف الأعيرة، وهذه الزيادة تولد حالة من الترقب في السوق، وعما سيصل إليه سعر الذهب في الأيام المقبلة، ولكن إنخفض سعره بالأمس بمقدار 7 جنيهات في المتوسط،واليوم يرتفع سعره إرتفاع طفيف بين جنيهان وثلاثة جنيهات، وعدم الإستقرار في سعر الذهب يوما بعد يوم تؤدي إلي القلق والترقب، لما سيصل إليه سعر الذهب خلال الفترة المقبلة.

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يشهد سوق الذهب اليوم حالة من التذبذب في سعره يوماً بعد يوم وحالة من الركود تسود السوق حيث يرتبط سعر الذهب بحالة العرض والطلب.

ويشهد سوق سعر الذهب، حالة من الترقب لسعره ، ونحن علي مدار الأيام الماضية نتابع معكم كل جديد، في متابعة مستمرة أول بأول، لتوفير لكم كل جديد ومعرفة سعر الذهب يومياً.

ويرتبط سعر الذهب بالإقتصاد العالمي، وسعر الذهب عالمياً وسعر الدولار في الأسواق المصرفية، وحالة العرض والطلب ويعتبر الذهب، من أهم المعاملات التي يبحث عنها الكثير من المستثمرين في مصر، لإعتباره الغطاء الآمن لهم خاصاً بعد ماشهده، سوق الدولار من إرتفاع بعد ثورة يناير .

سعر الذهب اليوم 23/2/2019 في محلات الصاغة المصرية

سعر الجنيه الذهب عيار 21 5.232.71 جنيهاً مصرياً سعر الكيلو الذهب عيار 21 655.067.59 جنيهاً مصرياً سعر أوقية الذهب عيار 21 20.374.88 جنيهاً مصرياً عيار الذهب 24 748.65 جنيهاً مصرياً عيار الذهب 21 655.07جنيهاً مصرياً عيار الذهب 18 561.49 جنيهاً مصرياً

ويشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة، حالة من عدم الإستقرار وذلك لإرتباطه، بحالة السوق العالمية وحالة العرض والطلب وسعر الدولار، ولوحظ في الفترة الأخيرة إنخفاض في سعر أوقية الذهب عالمياً بنسبة طفيفة، مما أثر في سعر الذهب في مصر بنسبة طفيفة ايضاً، وحالة التذبذب التي يشهدها سوق الذهب، تولد حالة من الترقب لما سيصبح عليه مصير سعر الذهب في الأيام المقبلة.