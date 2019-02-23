نقدم لكم سعر الدولار اليوم السبت 23-2-2019 في البنوك الرسمية والسوق الموازية، نتابع معكم سعر العملة الخضراء في البنوك المصرية وشركات الصرافة وذلك بعد قرار البنك المركزي بتعويم سعر صرف الدولار منذ شهور، لذلك تتغير أسعار العملات وخاصة الدولار بشكل يومي تقريباً بين صعود في بعض الفترات وهبوط في فترات أخري، وذلك حسب اَليات العرض والطلب، ويشهد سعر الدولار في مصر حالة من الارتفاع التدريجي الطفيف، بعد الهبوط المفاجئ له في أوائل هذا العام ووصول سعره إلى 16 جنيه في فترة العطلة الرسمية للمصانع في الصين وتوقف عمليات الاستيراد.

سعر الدولار اليوم السبت 23-2-2019

يشهد سعر الدولار اليوم حاله من الاستقرار، وذلك بعد صعوده التدريجي لمدة أسبوع كامل، وتراوح سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بين 17.55 إلى 17.60 في حالة الشراء، بينما تراوح سعر البيع بين 17.65 إلى 17.70 جنيه، وقد سجل سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس 17.50 للشراء بينما سجل سعر البيع 17.60 جنيه، ونتابع معكم من خلال هذا الجدول أسعار الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.53 بنك البركة أقل سعر للبيع: 17.57 البنك الأهلي المصري البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.53 17.63 5 أيام بنك البركة 17.53 17.63 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.53 17.63 4 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.51 17.61 5 أيام بنك التعمير والإسكان 17.51 17.61 يومين بنك المشرق 17.51 17.61 يومين البنك العقاري المصري العربي 17.51 17.60 يومين بنك التنمية الصناعية 17.51 17.61 يومين بنك بلوم 17.51 17.61 أسبوع واحد البنك المصرى الخليجى 17.51 17.61 يومين مصرف أبوظبى الإسلامى 17.51 17.61 يومين بنك عودة 17.50 17.60 يومين بنك قناة السويس 17.50 17.60 يومين المصرف المتحد 17.50 17.60 يومين المصرف العربى الدولى 17.49 17.59 يومين بنك الإسكندرية 17.49 17.59 أسبوع واحد البنك الأهلى اليونانى 17.49 17.59 أسبوع واحد كريدى أجريكول 17.49 17.59 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 17.49 17.59 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 17.48 17.58 يومين بنك الكويت الوطني NBK 17.48 17.58 يومين البنك المركزى المصرى 17.47 17.61 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.47 17.57 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 17.47 17.57 يومين بنك مصر 17.47 17.57 يومين البنك الأهلي المصري 17.47 17.57 يومين اتش اس بى سى HSBC 17.47 17.57 يومين

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

بعد نجاح البنك المركزي المصري، في القضاء على السوق الموازية، والحد من حالات البيع، والشراء العشوائية للعملات في مصر، فقد أصبح سعر السوق السوداء قريب جداً من سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، ولا يتعدى الفارق الخمس قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.70 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 17.80 جنيه، ومن المتوقع تراجع السعر قليلاً بالتوازي مع تراجعه في البنوك المصرية، وذلك بعد انتهاء المستوردين من تلبية متطلبات السوق المصري من السلع والملابس التي تكفي لموسم رمضان وعيد الفطر. سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار الجمركي

من المتعارف عليه أن الحكومة المصرية تدعم سعر الدولار الجمركي ، حتى يتم تخفيض سعر السلع المستهلكة، ولو بشكل طفيف، وعادة ما يمثل سعر الدولار الجمركي نسبة 90% من سعر الدولار داخل البنوك المصرية، وقد تم تخفيض سعر الدولار الجمركي من 16.25 جنيه إلى 16 جنيه، كما أعلن وزير المالية الدكتور عمرو الجرحى.

، حتى يتم تخفيض سعر السلع المستهلكة، ولو بشكل طفيف، وعادة ما يمثل نسبة 90% من سعر الدولار داخل البنوك المصرية، وقد تم تخفيض من 16.25 جنيه إلى 16 جنيه، كما أعلن وزير المالية الدكتور عمرو الجرحى. أصدرت إدارة تقييم الجمارك بعد قرار وزارة المالية المصرية بتثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الاستهلاكية فقط عند 16 جنيه وتحرير السعر للسلع الترفيهية والاستفزازية إلى 17.97 جنيه، وشملت هذه السلع التي انطبق عليها قرار التحرير هدايا أعياد الميلاد، والسجائر، ومعجون الأسنان، وأدوات التجميل والمكياج، والصابون، وبعض أنواع الأسماك مثل الجمبري، وكذلك بعض أنوع الفاكهة، كما شمل القرار الأدوات المنزلية، والأدوات الكهربائية المستورة من الخارج.

توقعات سعر الدولار في مصر خلال الفترة القادمة

من المتوقع أن يستمر الهبوط التدريجي لسعر الدولار خلال الفترة القادمة، وذلك بعد انتهاء موسم رمضان، وعيد الفطر المبارك، وانتهاء المستوردين من سد احتياجات السوق المصري، كانت اسعار العملات في مصر قد تحركت في البنوك المصرية في أواخر شهر مايو الماضي، فقد ارتفعت أسعار الدولار خلال الفترة السابقة من 17.73 جنيه إلى 17.87 جنيه، ليصل لأعلى سعر له منذ قرار التعويم.

الدولار الأمريكي وآخر الأخبار

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة، كما أنه العملة الأكثر تداولاً في العالم في الوقت الحالي، وفي فترة من الفترات، انخفضت قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات العالمية الأخرى، وذلك في نهاية عام 2007 بداية 2008، بسبب الأزمة المالية وأزمة الرهن العقاري، وبعد ذلك عاد الدولار إلى سعره الطبيعي، وبعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، بدأ سعر صرف الدولار يرتفع بصورة كبيرة، وقد تراوح سعر العملة الخضراء، على مدار سنة و4 أشهر، ما بين 17.50 و18.5 جنيه للدولار، حيث يعد الآن قانون العرض، والطلب، هو الآلية الأساسية لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، في البنوك العاملة في السوق المحلية.

تاريخ العملة الأمريكية

قبل إصدار الدولار الأمريكي، كان الشعب الأمريكي يتعامل بالعملة الفرنسية، والإنجليزية، والأسبانية، الأمر الذي سبب ارتباكاً في المعاملات الاقتصادية، والتجارية داخل الدولة الواحدة، استمر الأمر كذلك حتى فرض الدولار الأمريكي عملة موحدة في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1785م، وفى عام 1792م تأسس النظام النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ صك العملة المعدنية في ولاية فلادلفيا في عام 1793م، وتولى دايفيد رايتنهوس منصب مدير دار العملة وكان أول مدير لها.

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استقرار سعر صرف الدولار اليوم السبت 23-2-2019 في البنوك المصرية، حيث سجلت العملة الخضراء اليوم في بنك الكويت الوطني NBK قيمة 17.48 للشراء، وسجل سعر البيع 17.58، بينما سجل السعر في بنك مصر إيران التنمية 17.51 للشراء، و17.61 للبيع، وقد سجل أعلى سعر للشراء مبلغ 17.53 جنيه ببنك البركة، فيما سجل أقل سعر للبيع مبلغ 17.57 جنيه بالبنك الأهلي المصري، تابعوا معنا سعر صرف الدولار في البنوك المصرية محدث فور تغير الأسعار.

السبت 23-2-2019 في البنوك المصرية، حيث سجلت في بنك الكويت الوطني NBK قيمة 17.48 للشراء، وسجل سعر البيع 17.58، بينما سجل السعر في بنك مصر إيران التنمية 17.51 للشراء، و17.61 للبيع، وقد سجل أعلى سعر للشراء مبلغ 17.53 جنيه ببنك البركة، فيما سجل أقل سعر للبيع مبلغ 17.57 جنيه بالبنك الأهلي المصري، تابعوا معنا في البنوك المصرية محدث فور تغير الأسعار. استقرار سعر صرف الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة 17.51 عند الشراء، بينما استقر سعر البيع عند 17.61 جنيه.

نرحب بتعليقاتكم لتوقعاتكم لسعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة.