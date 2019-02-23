تحديث سعر الدولار اليوم 2019/2/23 في البنك المركزي وبعض البنوك المصرية وثباته عند سعر إغلاق الخميس...

الدولار من العملات الهامة في مصر، نظراً لإعتماد الدولة عليه في الإستيراد، للسلع الهامة والإستراتيجية وتوفير مناخ خصب للإستثمار، حيث يعتمد رجال الأعمال علي الدولار، في إنهاء أعمالهم في الإستيراد والتصدير، والمعروف أن الدولة التي لها غطاء دولاري كبير، يعني مناخ إستثماري خصب وأمن، وإذا زاد الإستثمار زاد إنتعاش الحياة الإقتصادية، وتحسين المعيشة ولذلك قامت الدولة بمجموعة من، الإصلاحات التي تساهم في توفير مناخ ملائم للإستثمار.

قد شهد سوق صرف الدولار إستقرار خلال الفترة الماضية، خلال الستة أشهر الماضية دون التغير، ولكن منذ الخميس شهد تراجع طفيف في سعر الصرف بأغلب البنوك المصرية، واليوم يعتبر سعر الدولار ثابت عند سعر صرف الخميس، وينتظر الجميع ما سيصل إليه سعر الدولار الأيام القادمة.

حالة الإستقرار التي يشهدها سوق صرف الدولار، يتخللها حالة من القلق والترقب بسبب قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة بمقدار 1%، ونحن معكم بكل جديد ونقدم لكم سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.

حالة الإستقرار التي يشهدها سوق سعر الدولار، قد لا تستمر بسبب القلق الذي ساد السوق، بعد قرار الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي للبضائع المستوردة وهي البضائع الترفيهية وليس الإستراتيجية، ليتساوي مع سعر الدولار في البنك المركزي، والجميع في حالة ترقب لما يسفر عنه القرار من نتائج.

نستمر معكم بتقديم كل جديد يومياً عن سعر صرف الدولار في البنوك المصرية وحالة من الإستقرار والثبات يشهدها سوق صرف الدولار بعد الإنخفاض الذي شهده الأيام الماضية.

قد شهد سوق صرف الدولار، ثبات الفترة الحالية وإستقرار في سعر البيع والشراء، وسجل أعلي سعر للشراء في البنك العقاري العربي نحو 17.60 وسعر البيع 17.65، وجاء متوسط سعر الشراء والبيع في باقي البنوك المصرية للشراء 17.58 وللبيع 17.65.

ونتابع معكم كل جديد في أسعار الدولار، لما له من أهمية في سوق صرف العملات الأجنبية، ونحاول من خلال التقرير تقديم كل مايهم من سعر الدولار اليومي، مع متابعة يومية ودورية تحقق التواصل مع الجميع.

وقد قامت مصر بالعمل علي إستقرار، سوق الصرف للعملة الصعبة (الدولار)، بعد التدهور الذي شهده سوق الصرف في مصر، وإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بطريقة جنونية بعد ثورة يناير، وبعد الإصلاحات التي قامت بها الدولة، وتحرير سعر صرف الجنيه، مما أدي إلي رجوع سعر الدولار الي معدلات معقولة ومستقرة.

سعر صرف الدولار اليوم 2019/2/23 بالبنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.53 بنك البركة أقل سعر للبيع: 17.57 البنك الأهلي المصري البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.53 17.63 5 أيام بنك البركة 17.53 17.63 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.53 17.63 4 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.51 17.61 5 أيام بنك التعمير والإسكان 17.51 17.61 يومين بنك المشرق 17.51 17.61 يومين البنك العقاري المصري العربي 17.51 17.60 يومين بنك التنمية الصناعية 17.51 17.61 يومين بنك بلوم 17.51 17.61 أسبوع واحد البنك المصرى الخليجى 17.51 17.61 يومين مصرف أبوظبى الإسلامى 17.51 17.61 يومين بنك عودة 17.50 17.60 يومين بنك قناة السويس 17.50 17.60 يومين المصرف المتحد 17.50 17.60 يومين المصرف العربى الدولى 17.49 17.59 يومين بنك الإسكندرية 17.49 17.59 أسبوع واحد البنك الأهلى اليونانى 17.49 17.59 أسبوع واحد كريدى أجريكول 17.49 17.59 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 17.49 17.59 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 17.48 17.58 يومين بنك الكويت الوطني NBK 17.48 17.58 يومين البنك المركزى المصرى 17.47 17.61 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.47 17.57 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 17.47 17.57 يومين بنك مصر 17.47 17.57 يومين البنك الأهلي المصري 17.47 17.57 يومين اتش اس بى سى HSBC 17.47 17.57 يومين

وجاءت أهمية الدولار من أنه العملة المعتمدة، في عملية شراء المنتجات المستوردة من الخارج، أوتسهيل عملية التصدير لإدخال عملة صعبة، لخزينة الدولة ورفع الغطاء الدولاري، لحماية مركز مصر بين الدول وزياده الإستثمار في مصر، وعدم تحكم أي دولة في مقدرات وإقتصاديات الدولة، وتقوم الدولة ايضا بإحكام السيطرة علي سوق الصرف، والقضاء علي السوق السوداء، وإستقرار سعر صرف الدولار.