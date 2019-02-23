كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا لو كان هناك نسخة خليجية من المسلسل الشهير Friends؟! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف عن المسلسل الشهير Friends، حيث قام عدد من محبي المسلسل بعمل فيديو تخيلي للعمل في حال كان ينتمي إلى الدراما الكويتية.
وقام منفذ الفيديو بصنع تتر خاص بالمسلسل، ووضع أغنية خليجية حزينة مع اخد مقتطفات من المشاهد الحزينة القليلة في المسلسل الكوميدي، ليبدو وكانه تتر مسلسل كئيب وحزين.
وأثار الفيديو ضجة كبيرة وحاز على إعجاب عدد كبير من رواد الإنترنت لقدرة صانعه تحويل مسلسل كوميدي ساخر بحجم Friends إلى تتر مسلسل كئيب.
يُذكر أن مسلسل Friends من أشهر المسلسلات الكوميدية والتي حققت نجاح كبير في مواسمه العشرة، ويروي قصة 6 أصدقاء وعلاقتهم ببعضهم البعض خلال سنوات طويلة.
والمسلسل من بطولة جنيفير أنيستون "راتشيل غرين"، كورتني كوكس "مونيكا غلير"، ليزا كودرو "فيبي بوفيه، مات لوبلان "جوي تربياني"، ماثيو بيري "تشاندلر بينغ"، ديفيد شويمر "روس غيلر".
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