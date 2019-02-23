بث مباشر Kora-star | مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري Ismaily vs Cosntina الاسطورة...

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تنقل مباريات دوري أبطال أفريقيا باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية التي تعمل على النايل سات، ونتابع معكم العديد من التقارير الإخبارية الهامة التي تخص اللقاء، تابع المباراة يوم السبت في الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، ونحن معكم بكل جديد.

على ملعب برج العرب نتابع مباراة الإسماعيلي اليوم مع نادي الشباب، وذلك في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا، الحكم باكاري غاساما، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت السعودية، ونتابع معكم التفاصيل الإخبارية الهامة بشأن المباراة.

تنطلق مباراة الإسماعيلي والشباب الجزائري في يوم السبت 23-2-2019 على ملعب برج العرب، الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونتابع معكم التفاصيل الإخبارية الهامة التي تخص المباراة، لايف كورة إتش دي، وقبل المباراة نتابع البث المباشر للقاء من أجل سهولة المتابعة.

بث مباشر الاسماعيلي اليوم

اختتم نادي الإسماعيلي التدريبات الهامة اليوم، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات، ونتابع صور لمعسكر التدريب في برج العرب، وتقام المباراة اليوم السبت، في تمام الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، على بي إن سبورت إتش دي.

نتابع معكم البث المباشر لمباراة الإسماعيلي اليوم، وقبل البث نتابع القناة الناقلة.