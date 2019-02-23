دوري بلس |مشاهدة مباراة النصر ضد الفيحاء Livehd7 إتش دي السبت 23-2-2019 DawriPlus بث السعودية...

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تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:25 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 7:25 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة السعودية الرياضية دوري بلس، القناة المختصة بنقل الدوري السعودي لايف بدون تقطيع، ونتابع معكم العديد من التقارير الهامة التي تخص المباراة، في الأسبوع الحادي والعشرون من عمر الدوري الممتاز.

تم بيع التذاكر الخاصة بالمباراة على أساس التذكرة الفضية والموحدة والعائلات، والذهبية كأعلى سعر ب 2000 ريال، والفضية 600 ريال، والموحدة 30 ريال، والعائلات ب 30 ريال، وبدأ بيع التذاكر يوم الجمعة 22-2-2019، ونتابع المزيد من التقارير الإخبارية الهامة.

مباراة النصر ضد الفيحاء

على إستاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” يتم لعب مباراة الإياب بين نادي النصر ونادي الفيحاء في الأسبوع الحادي والعشرون من الدوري السعودي الممتاز، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 ونتابع المباراة على قناة السعودية الرياضية بدون تشفير على التردد الفضائي.

قبل المباراة بقليل، نتابع معكم البث المباشر الخاص بمباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي، ويحتل نادي النصر المركز الثاني برصيد 43 نقطة، ويحتل نادي الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، ويسعى كلا الفرق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم للتقدم في جدول الترتيب العام.