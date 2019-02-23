Livehd7 بث مباشر مشاهدة مباراة العين والنصر الإماراتي Ain VS Nasr السبت 23-2-2019 Emirates Sport...

العين, مباراة,النصر, دوري الخليج العربي, الإمارات, نادي العين, والنصر, مباراة العين والنصر, اهداف, دوري, اهداف مباراة العين والنصر, مباراة العين والنصر مباشر, مباراة العين والنصر اليوم, مباراة العين والنصر كاملة, بث مباشر العين والنصر، نتابع معكم مباراة كرة القدم بين نادي العين الإماراتي ونادي النصر الإماراتي في الدوري الممتاز السبت 23-2-2019 لايف إتش دي بدون تشفير.

يتم بث المباراة لايف بدون تشفير، على قناة أبو ظبي الرياضية 1 وعلى قناة دبي الرياضية 1 وعلى قناة الشارقة الرياضية وذلك في تمام الساعة 8:15 مساءًا بتوقيت الإمارات، والساعة 7:15 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 6:15 مساءًا بتوقيت القاهرة في يوم السبت 23 فبراير 2019

انتهت مباراة الذهاب بين النصر والعين بفوز العين 3-0 على النصر، وتنطلق المباراة على استاد هزاع بن زايد بنادي العين الإماراتي بالتوقيت السالف ذكره مباراة الأسبوع السادس عشر من الدوري الإماراتي الممتاز، ونتابع معكم العديد من التقارير الهامة الخاصة بالمباراة.

قبل المباراة نحاول أن نقوم بتغطية اللقاء عن طريق نقل البث المباشر الخاص باللقاء، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها من أجل متابعة المباراة بصورة أفضل.

أكد المدير الفني لنادي النصر الإماراتي بينات خوسيه، أنه يسعى لتحقيق سلسلة من الانتصارات في المرحلة المقبلة، وأنه يتحدى نادي العين الإماراتي في مباراته الليلة، ونوه عن حالة عدم التوفيق التي لازمت الفريق في الفترة الأخيرة، بينما يسعى لتفادي تلك النتائج والفوز وتحقيق نقاط إيجابية.