بث مباشر مباراة توتنهام وبيرنلي Livehd7 اليوم السبت 23 فبراير تابع لايف يلا شوت الدوري الإنجليزي...

توتنهام, ملخص مباراة توتنهام, مباراة,بيرنلي, توتنهام اليوم, اهداف, ملخص مباراة توتنهام وبيرنلي, الدوري الإنجليزي, ملخص, مباراة توتنهام اليوم, ملخص مباراة، نتابع معكم بث مباشر مباراة توتنهام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت 23-2-2019، وذلك على قناة بي إن سبورت ونتابع معكم التفاصيل الإخبارية الهامة بشأن المباراة لايف بدون تقطيع.

مباراة الأسبوع السابع والعشرون من الدوري الممتاز، على ملعب تيرف مور، وتعليق محمد الكواليني، تنطلق مباراة كرة القدم بين توتنهام وبيرنلي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 3:30 عصرًا بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورت إتش دي 2

مباراة الذهاب انتهت بفوز توتنهام بهدف نظيف، ونتابع معكم مباراة العودة، وقبل المباراة نحاول نقل البث المباشر للمباراة لايف بدون تقطيع، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.

توتنهام في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، يبتعد عن الصدارة بفارق خمس نقاط فقط عن نادي مانشستر سيتي وليفروبول، بينما نادي بيرنلي في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.