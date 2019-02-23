بث مباشر يوتيوب مباراة الريان والسد القطري Livehd7 السبت 23 فبراير 2019 قناة الكأس القطرية

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الأسبوع السابع عشر من الدوري القطري الممتاز، على قناة الكأس الرياضية 1 وقناة بي إن سبورت 8 إتش دي تنطلق المباراة، وذلك في تمام 7:10 مساءًا بتوقيت قطر والسعودية، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات الإخبارية الهامة.

على استاد أحمد بن علي بنادي الريان تنطلق المباراة لايف، وذلك بتعليق سوار الذهب وأحمد الطيب، وهي مباراة العودة، وانتهت مباراة الذهاب بفوز السد على الريان بخماسية نظيفة.

نحاول نقل البث المباشر قبل بدء المباراة بقليل، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، تابع المقال ونحن معكم بكل جديد وشارك المقال مع الأصدقاء.