سعر الريال السعودي اليوم |السبت 23 فبراير 2019..بالبنوك المصرية والسوق السوداء ..في فترة الصباح

سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنوك المصرية والسوق السوداء، يتم تحديثه بشكل يومي حسب آخر الأسعار، مع تحليل بسيط لأسباب الارتفاع أو التراجع، وأداء العملة السعودية في 3 شهور، وأسباب انتعاش أو تراجع السوق السوداء، كما نعرض متوسطات أسعاره بالسوق السوداء في 6 شهور.

ارتفع الريال السعودي في عامين عن الأسعار التي كان يتداول عليها من قبل، ونشطت السوق السوداء بشكل كبير، وخاصة قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات، وتراجعت السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، واستمر الريال أعلى من معدلاته إلى أن تراجع بشكل تدريجي ليصل لمتوسط سعر 4.70 جنيه، ويعاود الارتفاع الطفيف مع ارتفاع الطلب عليه في وقت الحج والعمرة، للحجز بشركات السياحة، ويعاود التراجع مع تراجع الطلبات عليه، وتراجع التداول عليه أيضا بالسوق السوداء لقلة الفارق السعري بين السوق الرسمي والموازي.

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية على نفس السعر في أكثر من 8 شهور، واستقر على نفس المتوسط السعري في عام.

بداية فترة من التراجع السعري، بداية من 27 يناير 2019، في البنوك المصرية ، وباقي العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.67 البنك المصرى الخليجى أقل سعر للبيع: 4.68 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.67 4.70 يومين بنك بلوم 4.67 4.70 47 دقيقة بنك عودة 4.67 4.69 يومين بنك مصر 4.67 4.69 يومين المصرف العربى الدولى 4.66 4.69 يومين البنك الأهلي المصري 4.66 4.69 يومين اتش اس بى سى HSBC 4.66 4.68 يومين البنك المركزى المصرى 4.66 4.70 يومين بنك قناة السويس 4.66 4.70 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.65 4.70 5 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 4.65 4.70 يومين بنك المشرق 4.65 4.70 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 4.65 4.69 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 4.65 4.69 يومين بنك مصر إيران التنمية 4.64 4.70 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.64 4.69 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.64 4.69 يوم واحد كريدى أجريكول 4.64 4.69 يومين البنك الأهلى اليونانى 4.64 4.70 4 أيام المصرف المتحد 4.64 4.69 يومين بنك الإسكندرية 4.63 4.68 6 أيام بنك الكويت الوطني NBK 4.63 4.70 يوم واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 4.63 4.69 يومين بنك التنمية الصناعية 4.63 4.70 يومين البنك العقاري المصري العربي 4.63 4.73 يومين بنك التعمير والإسكان 4.60 4.71 6 أيام بنك البركة 4.60 4.74 4 أيام

ارتفاع الريال في مقابل الجنيه

ارتفعت العملة السعودية بالسوق المصري في 3 سنوات عن المعدلات السعري بالسنوات السابقة.

اتجه للاستقرار في العام الماضي 2017.

توقعات بتراجع الريال، على المدى الطويل بشكل تدريجي، بعد فترة من الاستقرار السعري بسبب استقرار سعر صرف الجنيه في مقابل باقي العملات وارتفاع احتياطات البنوك من العملات، مما زاد الاستقرار في السوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

تحديث

سجل أفضل شراء من البنك المصري الخليجي بسعر 4.67 جنيه وأفضل بيع من بنك الإسكندرية بسعر 4.68 جنيه.

استمرت العملة السعودية مستقرة بالبنوك الصرية لما يقترب من شهر، وذلك لاستقرار سوق العملات بالسوق المصرية، وكذلك تراجع الطلب الكبير عليه بعد انتهاء موسم الحج وارتفاع الاحتياطي النقدي من الريال.