رابط “دعمك” للخبز| da3mak.jo موقع دعم الخبز بالاسم ورقم القيد المدني 2019 يبدأ التسجيل...

بدأت وزارة التموين الأردنية باستقبال طلبات التسجيل الإلكتروني للمواطنين الأردنيين، 20 شباط، من الفئات المحددة للدعم، للتسجيل لدعم الخبز، بعد استيفاء الشروط، وذلك من خلال رتابط دعمك للسلع التموينية، والتي تأتي في إطار الدعم من المملكة للمواطنين، بواقع 27 دينار للفرد، وبدعم 33 دينار للخبز،المحتاجين للدعم المادي، وتقوم الوزارة بمراجعة جميع بيانات المتقدمين للتأكد من أحقية المتقدمين لدعم الخبز، على أن تقوم بالإعلان عن المستحقين لهذا الدعم في وقت لاحق. رابط موقع دعمك الأردني

رابط موقع دعمك الأردني

وهو الموقع الرسمي للتسجيل الإلكتروني للمواطن الأردني، لتسجيل دعم الخبز، في خطة الإصلاح الاقتصادي للسلع التموينية للملكة، والتي تستهدف توصيل الدعم لمستحقيه، حيث يتم تسجيل فئات محددة في الموقع، موقع تسجيل دعم الخبز، كما قامت الوزارة بتخصيص أبناء غزة في جزء من الدعم، ولتسجيل الدخول لأبناء غزة اضغط هنا.

التسجيل في دعم الخبز

يتم دعم وزارة التموين للسلع، الخبز، بواقع 33 دينار للفرد، والذي له دخل سنوي حوالي 600 دينار أدردني:

الدخول على وقع دعم الخبز، للمواطن الأردني، يتم تسجيل الرقم الوطني ورقم القيد. رابط خاص بأبناء غزة، ويتم تسجيل الرقم المتسلسل فيه.

الفئات المستحقة لدعم الخبز والمستثناة

موظفي القطاع الحكومي الأردني. موظفي القطاع الأمني. المتقاعدين من المدنيين. العاملين بالقطاع العسكري. متقاعدي الضمان الاجتماعي

ويتم استثناء تلك الفئات من الدعم لحصولها على الدعم بشكل مباشر لهم، من خلال رواتبهم.

نظام الدعم الأردني

تقوم المملكة بصرف دعم للمواطن بواقع 27 دينارا للفرد، ويتم صرف الفئات المعيّنة للخبز بواقع 33 دينارا للفرد، بعد استثناء عدد من الفئات من هذا الدعم، وقد أقرت المملكة هذا النظام في 2018 للأسر الأردنية التي لا يزيد دخلها السنوي عن 12 ألف دينار لعدد الأفراد، بواقع 6000 دينار للفرد بالعام الواحد.

تم فتح باب التسجيل للمواطنين، الأردنيين والغزاويين الميمين على الأراضي الأردنية، للحصول على دعم رغيف الخبز من خلال الدخول والتسجيل على رابط موقع دعمك الأردني.