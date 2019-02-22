شعبة الأسماك: ارتفاع أسعار سمك البلطي نتيجة ارتفاع نسبة النفوق

صرح الأستاذ أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن السمك البلطي شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعاره خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر الكيلو إلى 26 جنيها للكيلو، وهي أسعار مرتفعة بخلاف الأسبوع الماضي.

وأوضح، أن موجات الصقيع والبرودة الشديدة هي السبب في ارتفاع أسعار البلطي، تحديداً في إطار نفوق كميات كبيرة من الأسماك، الأمر الذي تسبب إلى زيادة أسعارها.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن باقي الأنواع أسعارها مستقرة في أسعارها ولا يوجد بها أي ارتفاعات في الأسواق، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ومع بداية التحسن في درجات الحرارة سيكون هناك ارتفاع في المعروض وتراجع في الأسعار.

والجدير بالذكر أن الدولة لديها خطة الهدف منها لتعظيم الإنتاج السمكي من الموارد الأرضية والمائية المتوفرة باعتبار الاستزراع السمكي والقطاع الواعد لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك وسد فجوة البروتين الحيواني، لافتة إلى أنه يتم العمل على تنمية وتطوير البحيرات والحد من التلوث بها، مع استكمال أعمال التطهير وإزالة التعديات على البحيرات، بالإضافة إلى تحقيق الرقابة والضبط للمسطح المائي الحفاظ عليه من التعديات.