أول تعليق من الأهلي رداً على قرار بيع نادي بيراميدز

وضح مسؤولين النادي الأهلي، تحفظهم على التعليق على قرار بيع نادي بيراميدز ونقل مليكته من إلى الإماراتي سالم الشامسي، كما قال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات صحفية، إن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ملتزم الصمت حالياً حتى تتضح الرؤية له بشكل أكبر.

كما وضح المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد كشف موقفه في وقت سابق في ملعب اتحاد الكرة وهو المنوط به حل الأزمة سواء في وجود آل الشيخ أو بعد رحيلهن وابدي النادي الأهلي رفضة لقرار اتحاد الكرة بخوض مواجهة بيراميدز في 28 فبراير في كأس مصر بدلًا من الدوري.

وأعلن نادي بيراميدز عن انتقال ملكية النادي اليوم الجمعة بشكل رسمي من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة للترفيه في السعودية إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم سعيد الشامسي.