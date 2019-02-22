فواكه تعالج حالات الإمساك بشكل طبيعي دون اللجوء للأدوية

يصاب جسم الإنسان بحالات من الإمساك مع الخوف من استخدام أدوية غير طبيعية حتى لا يتعود عليها جسم الإنسان، وسوف نتعرف معكم اليوم على أنواع من الفواكه التي تساعد جسم الإنسان على حل مشكلة الإمساك التي يصاب بها الجسم.

حيث أن الكيوي من الفاكهة التي تحارب حالات الإمساك، فانه يحتوي على أنزيم الاكتينيد، المسئول على تحسين حركة الأمعاء، فيجب تناوله لمن كل من يعاني بالإمساك أو مشاكل المعدة.

ومن الفاكهة التي تساعد على علاج الإمساك فان التفاح من الفواكه الغنية بالألياف القابلة للذوبان، وهو من الأطعمة التي تحسن حركة المعدة، كما أن البرتقال يمكن أن يستخدم كملين، لأنه يحتوي على فيتامين سي، ويحتوي على ألياف طبيعية تحسن أداء المعدة، كما أن التوت يحتوي على ألياف طبيعية عالية كما انه يحسن حركة المعدة بكمية كبيرة، ويعالج اضطرابات الجهاز الهضمي.