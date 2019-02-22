رابط تسجيل دعم الخبز 2019 بالأردن الدفعة الثانية عبر موقع دعمك da3mak.jo | الفئات المستحقة...

نقدم لجميع متابعنا عبر المقال رابط تسجيل دعم الخبز الدفعة الثانية 2019 بالأردن عبر موقع دعمك da3mak.jo، وهو نظام تسجيل دعم الخبز إلى مستحقيه لعام 2019، حيث قامت الممكلة الأردنية الهاشمية بتوفير رابط للتسجيل الإلكتروني من أجل الحصول على دعم الخبز والدعم النقدي لعدد من المواطنين وفق الشروط الضوابط المحددة لذلك.

وفيما يلي، نقدم لحضراتكم رابط تسجيل دعم الخبر بالأردن 2019، وكذلك أهم الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على الدعم المقدم، والفئات المستثناة من الدعم، وكذلك طريقة الحصول على الدعم، وغيرها من الأمور الأخري المتعلقة بالتسجيل في دعم الخبر والدعم النقدي 2019 بالأردن.

تسجيل دعم الخبز الدفعة الثانية 2019 الأردن

تسجيل دعم الخبز 2019

بدأ تسجيل دعم الخبز 2019 بالأردن عبر موقع دعمك أعتباراً من يوم الأربعاء الماضي الموافق 20 فبراير 2019، ويستمر تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي 2019 لمدة 3 شهور كاملة على أن يبدأ صرف الدعم بداية من شهر مارس المقبل للفئات المستحقة، وهي:

الأسر الأردنية التي يقل دخلها عن 12 ألف دينار.

الفرد الذي يحمل دفتر عائلة لوحده ويقل دخله عن 6 آلاف دينار.

الفئات المستثناة من دعم الخبز 2019

منتسبي القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة.

المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

متقاعدي الضمان الاجتماعي وورثتهم.

منتفعي صندوق المعونة الوطنية من تقديم الطلبات.

رابط موقع دعمك da3mak.jo

أشار نائب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن موسى الطراونة إلي أنه قد تم تخصيص رابط موقع دعمك من أجل التسجيل في دعم الخبز 2019 بالأردن، ونرفق لكم الآن رابط تسجيل دعم الخبز بالأردن 2019 الدفعة الثانية حتى يتمكن جميع المستحقين من التسجيل المباشر.

رابط تقديم طلبات الحصول على دعم الخبر – موقع دعمك

بعد الدخول عبر موقع دعمك لتسجيل دعم الخبز، يقوم المتقدم بملء كافة الخانات المطلوبة، والبدء في إجراءات التسجيل مباشرة.

شهد موقع دعمك إقبالا كبيرا منذ فتح باب التسجيل في دعم الخبز 2019، حيث يواصل الكثير من المواطنين التسجيل في موقع دعمك إلكترونيا.