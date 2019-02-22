مواعيد مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني| تعرف على مواعيد عرض وإعادة مسلسل أبو العروسة على قناة dmc و...

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني، أستطاع مسلسل أبو العروسة منذ موسمه الأول الاستحواذ على أكبر عدد من المشاهدين، لما يتميز به من دراما وإثارة قريبة من مجتمعتنا ومشاكلنا الأسرية، فأصبح موعد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني محل أهتمام معظم المواطنين، لذلك سيقدم لكم موقعنا “عرب فور نيوز” في هذا الموضوع مواعيد عرض وإعادة المسلسل على قناة dmc و dmc دراما وتردد كلاً من القناتين الفضائيتين.

مسلسل أبو العروسة

تدور أحداث المسلسل حول الأسرة المصرية من الطبقة المتوسطة وتأثير الأحوال الاقتصادية التي يمر بها الموظف الحكومي، وما يدور داخل الأسرة من مشاكل اجتماعية، فقد استطاع مسلسل أبو العروسة تجسيد المشاكل التي تدور في مجتمعتنا بواقعية كبيرة، كما عرض المشاكل العاطفية التي يتعرض لها الشباب والفتيات في فترة الشباب والمراهقة وحلولها بطرق متحضرة تضيف لمجتمعنا المزيد من الوعي، الأمر الذي جعل المسلسل صاحب أعلى نسبة مشاهدة ومتابعة في الوطن العربي.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني

قامت القناة الفضائية “دي أم سي” و “دي أم سي دراما”، عرض أولى حلقات مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني منذ يوم الأحد الماضي الموافق 30-12-2018، لتكون هي الوكيل الحصري لعرض مسلسل أبو العروسة، فقد قامت بعرض الجزء الأول من المسلسل في نفس التوقيت من العام الماضي، والتي استحوذت على مشاهدة معظم المواطنين في مصر والوطن العربي، الأمر الذي ترتب عليه انطلاق الجزء الثاني بقوة.

هذا ويتم عرض المسلسل بدءاً من يوم السبت وحتى الأربعاء من نهاية الأسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على القناة الفضائية دي أم سي، بحيث يعتبر هذا العرض هو الأول من الحلقة الجديدة طوال الأسبوع بينما تتوقف القناة عن عرض المسلسل في يومي الخميس والجمعة.

مواقيت عرض وإعادة مسلسل أبو العروسة على قناة DMC

سنعرض عليكم في هذا الجدول موعد عرض وإعادة مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني على قناة DMC بتوقيت القاهرة.

عرض المسلسل موعد العرض بتوقيت القاهرة العرض الأول 8 مساءً الإعادة الأولى 4 صباحاً الإعادة الثانية 12.30 من ظهر اليوم الثاني

مواقيت عرض وإعادة مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني على قناة DMC دراما

سنعرض عليكم الآن في هذا الجدول موعد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني علة قناة dmc دراما بتوقيت القاهرة.

العرض الأول 11 مساءً الإعادة الأولى 9 صباحاً الإعادة الثانية 5 من مساء اليوم التالي

فريق عمل مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني

شارك في التمثيل بمسلسل أبو العروسة الجزء الثاني نخبة كبيرة من أهم الممثلين المصريين المتميزين في الوسط الفني، فكان المسلسل بطولة كلاً من: الفنانة القديرة سوسن بدر، الفنان القدير سيد رجب، مدحت صالح، محمود حجازي، خالد كمال، محمد عادل، أحمد صيام، ولاء الشريف، رانيا فريد شوقي، ولاء الشريف، كارولين عزمي، محمد السعدني، رشا أمين، مريهان مجدي، تامر فرج، صفاء الطوخي، وأحمد عبد الله محمود، والمسلسل من إخراج كمال منصور، وتأليف هاني كمال.

هذا ومن المتوقع أن ينال الجزء الثاني من مسلسل أبو العروسة نجاحاً كبيراً لندرة الأعمال الفنية التي تتضمن المشاكل الاجتماعية والأسرية بهذه الواقعية، فمن المتوقع أن يكون أكثر المسلسلات نجاحاً ضمن المسلسلات التي تُعرض خارج السياق الرمضاني.

الإعلان الرسمي لمسلسل أبو العروسة الجزء الثاني

تردد القناة الفضائية dmc على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11448.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة الفضائية dmc دراما على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11448.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

شاهد الآن مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني الحلقة 67.

هذا وقد أنهي فريق عمل مسلسل أبو العروسة من تصوير نحو 70% من حلقات الجزء الثاني.