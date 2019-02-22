حصرياً شاهد اعلان الحلقة 137 من مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس

الحلقة 137 مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس لهذا المسلسل الدرامى التاريخى، الذى حقق نجاحاً كبيراٍ فاق كل المسلسلات التركية والعربية، وذلك لأنه مسلسل تاريخى مميز، تم رصد ميزانية كبيرة لإنتاجه ، تتركز أحداثه على الفترة فى القرن ال13، وهى الفترة التى مهدت لانشاء الدولة العثمانية، وتحكى فى اطار درامى قصة القائد البطل أرطُغرُل بن سُليمان، والد السلطان عثمان الاول وهو الذى قام بتأسيس الدولة الثمانية، وكيف واجه الصراعات بينه وبين الأعداء المغول وغيرهم، وقضى عليهم جميعا.قيامة ارطغرل الجزء الخامس

الحلقة 137 من المسلسل التركى قيامة أرطغرل

نلتقى اليوم مع الحلقة رقم 137 من المسلسل التركى قيامة أرطغرل، والذى يذاع مباشرة بدون ترجمة على قناة trt1 التركية، وبعد ذلك سوف يتم ترجمتها على موقع النور باللغة العربية، وسوف يعاد اذاعة الحلقة كاملة يوم الخميس، كما يذاع على العديد من القنوات العربية من بينها قناة اليرموك وقناة دعوة وقناة القدس، وعدد كبير من القنوات، كما يتم بثه فى العديد من القنوات العربية الأخرى و القنوات الأجنيى، بالعديد من اللغات، حيص يحظى المسلسل باهتمام جماهيرى كبير.

سوف يتم اذاعة الحلقة رقم 137 من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس على قناة تى ار تى التركية فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة

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