شاهد اعلان ارطغرل 137 Ertuğrul الجزء الخامس مترجم من موقع النور

ارطغرل 137 Ertuğrul الجزء الخامس، ينتظره العديد من محبى المسلسل التاريخى التركى، فالكثير ينتظره حلقاته كل أسبوع، لمتابعة الأحداث، ومعرفة ما سيحدث، خاصة وأن كل حلقة تم اعدادها لتنتهى نهاية مشوقة ومثيرة، تجعلنا ننتظر بلهفة، ماذا سيجرى فى الحلقة التى تليها، المسلسل حقق نجاحاً كبيراً، فى جميع أجزائه، وحصل على أعلى نسبة مشاهدة فى الوطن العربى، ويتم نقله على العديد من القنوات العربية والأجنبية.

اعلان الحلقة 137 من مسلسل قيامة ارطغرل Ertugrul الجزء الخامس

يمكن الآن مشاهدة أحداث اعلان الحلقة رقم 137 من المسلسل التاريخى التركى قيامة ارطغرل Ertugrul الجزء الخامس، على موقع النور، والذى يقوم ببث الحلقات بعد اذاعتها على قناة TRT التركية بساعتين، و تكون الحلقة مترجمة للغة العربية، وتتواجد القناة التركية تردد قناة trt1 التركية و يمكن ضبط القناة التركية trt1 على القمر التركى تركسات Turksat 42°E.الحلقة 126 مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس مترجمة

ويتم عرض مسلسل قيامة ارطغرل على بعض القنوات العربية مثل قناة دعوة وقناة اليرموك وقناة القدس وأيضا فناة قطر، وقناة فور شباب

الحلقة 137 من مسلسل قيامة أرطغرل

ننشر لكم اعلان الحلقة رقم 137 من أحداث الجزء الخامس، لمسلسل قيامة أرطغرل، والذى يحظى بمشاهدات عالية فى الوطن العربى، وفى جمبع أنحاء العالم.

الحلقة تذاع الان على قناة تى ار تى التركية و يمكن مشاهدته على عدد كبير من الأقمار منها الأقمار التركية، كما يتم ترجمة الحلقة مباشرة بعد انتهاء الحلقة على قناة تى أر تى التركية، وذلك على موقع النور المختص بترجمة المسلسلات التركية الى اللغة العربية.

سوف تذاع الحلقة الاعادة الليلة على قناة تى ار تى التركية و سيكون موعد الحلقة على trt فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت السعودية، و تذاع مترجمة على بعض القنوات العربية